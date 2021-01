Gevelsberg: Verteilerkasten aus Firmengebäude gestohlen

Gevelsberg. Die Stromzufuhr wurde getrennt und die zurückgebliebenen Kabel fachmännisch abisoliert - dann nahmen die Täter den Verteilerkasten mit.

Hinweise auf die Täter gibt es bislang nicht. Einbruchspuren konnten auch nicht festgestellt werden - dennoch ist ein Stromverteilerkasten aus einem Firmengebäude in der Oststraße in Gevelsberg verschwunden. Der Diebstahl ereignete sich in der Zeit vom Montag, 25. Januar, 16 Uhr bis zum Dienstag, 26. Januar, 09.30 Uhr. Weil ein 57-jähriger feststellte, dass er Probleme mit dem Strom hatte, ging er in den Keller der Firma, um nachzuschauen. Dort fiel ihm das Fehlen des Verteilerkastens auf. Die Stromzufuhr wurde getrennt und die zurückgebliebenen Kabel fachmännisch abisoliert.

