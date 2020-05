Gevelsberg: Weltmeister Marc Weide zaubert im Autokino

Gevelsberg ist immer für eine Überraschung gut und jetzt wartet man sogar mit einer echten Weltpremiere auf. Kein geringerer als der Weltmeister der Zauberkunst, Marc Weide, will am 30. Mai in gleich zwei Vorstellungen (eine Familien. Und eine Abendvorstellung) die Zuschauer im Filmriss & AVU-Autokino in seinen Bann ziehen. Es ist ein Event, wie man es so bis dato noch nie erlebt hat und welches aufgrund der Corona-Pandemie von ihm und Filmriss-Betreiber Klaus Fiukowski mal eben so – im wahrsten Sinne des Wortes – aus dem Hut gezaubert wurde.

Sponsor macht Event möglich

Unter dem Titel „Abgefahren – Die erste Zaubershow im Autokino“ präsentiert nun das Autohaus Gebrüder Nolte den gebürtigen Gevelsberger Magier, der sich eigens für dieses Spektakel seinen Freund und Kollegen Alexander Straub mit ins Boot geholt hat. Der Stuttgarter Illusionisten und Influencer ist einer der jüngsten Magier der internationalen Profiliga.

Vielleicht lässt der amtierende Weltmeister der Zauberkunst dabei ja sogar auch ein Auto verschwinden. Foto: André Sicks / WP

Mit nur 16 Jahren zauberte er bereits für David Copperfield in Las Vegas und holt sich 2014 als erster Zauberkünstler den Weltmeistertitel in der Sparte Varieté bei den World Championships of Performing Arts in Hollywood. Danach folgen unzählige TV Auftritte, seine Videos im Internet werden millionenfach angeklickt und hunderttausende Fans folgen ihm auf Social Media und zu ausverkauften Live Shows.

„Als man mit der Anfrage einer Zaubershow im Autokino an uns herangetreten ist, stand sofort fest, dass wir als Unternehmen diese Veranstaltung selbstverständlich unterstützen“, sagte der Betriebsleiter des Autohauses, Andreas Niehues.

Keine 08/15 Zaubershows

Denn das Autohaus ist bekannt dafür, dass wenn es um soziale und kulturelle Aktionen innerhalb der City geht, man stets mit auf der Pole-Position steht. Und gerade jetzt in Zeiten von Corona ist solch ein gesellschaftliches Miteinander auf Distanz ein unheimlich positives Signal an Normalität.

„Ich kann es kaum erwarten, endlich wieder auf der Bühne zu stehen. Und dann auch noch in meiner Heimatstadt“, drückte Marc Weide seine Freude über die beiden Shows aus. Für ihn wird es nämlich der erste Live-Auftritt seit Beginn der Coronakrise sein. Irgendwann, so sagte er nun, fiele einem zu Hause die Decke auf den Kopf und Langeweile mache sich breit. ,Doch der Entzug mit dem Publikum agieren zu können erweckte gleichzeitig auch eine unerwartete Kreativität, die mit verrückten Ideen verbunden war.

Die beiden Magier Marc Weide und Alexander Straub tauschten sich in den letzten Wochen regelmäßig untereinander aus und präsentieren nun auf der Bühne des Gevelsberger Autokinos eine Zaubershow, die keinesfalls 08/15 sein wird.

Publikum wird eingebunden

Vielmehr wollen sie in den anderthalb Stunden ihr Publikum interaktiv via WhatsApp oder Telefonat mit einbinden, es sollen Scheinwerfer aufleuchten, der Blinker betätigt werden und sie planen zudem auch ein paar Tricks, wie es sie nach Corona so dann nicht mehr geben wird.

Das Publikum sitzt wie gewohnt im eigenen Auto, verfolgt die Show live auf der Bühne sowie auf einer 3 mal 5 Meter großen LED Wand und empfängt den Ton über das eigene Autoradio. „So ist man hautnah dabei“, versprach Klaus Fiukowski. „Und wer weiß, vielleicht schwebt ja auch plötzlich ein Opel in der Luft oder er verschwindet mir nichts dir nicht“, fügte Marc Weide der Aussage scherzhaft hinzu.