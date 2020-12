Gevelsberg: Wunschbaum-Aktion der AVU dieses Jahr digital

Gevelsberg Die Belegschaft der AVU aus Gevelsberg hat fast 160 Geschenke für Kinder und Jugendliche gestiftet. Die Wunschzettel gab es digital.

Seit elf Jahren gibt es die Wunschbaum-Aktion der AVU-Belegschaft. Und auch die Pandemie konnte das nicht verhindern. Insgesamt 106 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Energieversorgers aus Gevelsberg

haben sich beteiligt und stifteten 157 Geschenke für Kinder und

Jugendliche. Vermittelt und verteilt wurden die guten Gaben

über diese Organisationen: Stiftung Loher Nocken in Ennepetal,

Kinder- und Jugendhilfe Sirach in Gevelsberg, Atelier Sieben in

Schwelm, Jugendhilfeverein Ko-Profil in Sprockhövel und

Jugendamt Wetter.

Die Einrichtungen brachten die liebevoll gestalteten

Wunschzettel zur AVU – dort wurde damit der

Weihnachtsbaum im Foyer geschmückt. Das Aussuchen der

Wunschzettel am Baum musste wegen Corona anders

organisiert werden und fand digital statt.

Hoffnung auf nächstes Jahr

Sehr bedauert haben alle, dass die "Bescherung" ausfiel: Denn

auch der Besuch der Kinder und Jugendlichen konnte nicht

stattfinden. Entweder holten die Vereine die Geschenke ab oder

die drei Organisatorinnen Sandra Sauerwein, Jennifer Greitsch

und Heike Tuchnitz brachten die Pakete in die Einrichtungen.

Die Freude über die Aktion war dennoch bei allen Beteiligten

groß. Sandra Sauerwein hatte die Aktion 2009 ins Leben

gerufen: "Die Resonanz ist ungebrochen und gerade dieses Jahr

ist es wichtig, weil die Kinder und Jugendlichen auf vieles

verzichten mussten", erklärt die AVU-Mitarbeiterin.

Und im nächsten Jahr hoffen dann alle wieder auf eine

"richtige" Bescherung mit Musik, Süßigkeiten und glücklichen

Gesichtern…

