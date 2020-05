Gevelsberger Autokino: Spezielles Programm für Kinder

Zusätzlich zu den Abendvorstellungen bietet das Autokino in Gevelsberg vom 16. bis 31. Mai auch Filme und Theater für Familien an.

Das Autokino von Filmriss und AVU auf dem Parkplatz An der Drehbank hat seit seinem Start am 1. Mai eine große positive Resonanz erfahren. Laut Filmriss-Chef Klaus Fiukowski gab es aber auch Kritik. Die Frage nach den Familien sei laut geworden. Die Vorstellungen abends ab 21 Uhr seien vor allem für kleine Kinder zu spät. Aus diesem Grund wird das Programm im Gevelsberger Autokino ab Mitte Mai erweitert. Mit Hilfe neuer Sponsoren und in Kooperation mit der Stadt Gevelsberg können mehrere Kinderfilme aber auch Figurentheater gezeigt werden. Und das zu geringeren Preisen als üblich.

Zusätzliche LED-Leinwand

Zwischen dem 16. und dem 31. Mai können Familien sich an den Wochenenden auf insgesamt acht Filmvorführungen plus Theatervorstellungen freuen. Die beginnen zu den jeweiligen Terminen jeweils um 11 und um 17 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro für maximal fünf Personen, die zusammen in einem Haushalt leben. Zu den Filmen zählen bekannte Titel wie „Benjamin Blümchen“ oder „Die kleine Hexe“.

Zu den Live-Theaterstücken gehören „Der Räuber Hotzenplotz“ oder „Der Zauberer von Oz“. Um vor allem das Kinoerlebnis am Vor- beziehungsweise frühen Nachmittag zu ermöglichen, wird zusätzlich zur normalen und aufblasbaren Leinwand eine LED-Leinwand zur Verfügung stehen. So ist das Bild gut zu sehen, obwohl es nicht dunkel ist.

Ansonsten bleibt das Prinzip des Autokinos wie es auch bei den Abendvorstellungen angewandt wird gleich. Auch Schnuckertüten können mit den Tickets im Vorfeld wieder online bestellt werden. Die zusätzliche Leinwand und auch die vergleichsweise niedrigen Familienpreise werden durch die Zusammenarbeit mit zusätzlichen Sponsoren ermöglicht.

Hinzugekommen sind die Firma Gebauer und der Bauverein Gevelsberg. Das Kinderkulturprogramm entsteht schon länger durch eine Zusammenarbeit des Filmriss-Kinos mit der Stadt. Vor dem Hintergrund der besonderen Umstände wird es nun im Autokino An der Drehbank 18 angeboten.