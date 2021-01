Gevelsberger Brandstifter vor Gericht-Feuer in Klinik gelegt

Der Prozess gegen den 38 Jahre alten Mann aus Gevelsberg, der im Sommer 2020 ein Feuer in einer Herdecker Kinik gelegt hat, beginnt im Januar am Landegericht Hagen (Symbolbild).

Gevelsberg/Herdecke Der 38-jährige Gevelsberger, der im Sommer ein Feuer in einer Herdecker Klinik gelegt hat, steht nun vor Gericht. Was jetzt entschieden wird.

Etwas Schlimmeres als ein um sich greifendes Feuer kann in einem Krankenhaus kaum passieren. An kaum einem anderen Ort haben so viele Menschen keine Chance, sich aus eigener Kraft in Sicherheit zu bringen. Das hat der Großbrand im Bochumer Universitätsklinikum Bergmannsheil im Jahr 2016 auf schreckliche Art und Weise mit mehreren Toten gezeigt. Ein solches Inferno soll im vergangenen Sommer nur mit großem Glück im Herdecker Krankenhaus verhindert worden sein, nachdem ein 38 Jahre alter Gevelsberger in seinem Zimmer Feuer gelegt hatte. Vor Gericht geht es nun darum, ob der Mann dauerhaft in einem psychiatrischen Krankenhaus untergebracht werden muss.

In dem Verfahren wird auch zu behandeln sein, wie aus einem völlig unbescholtenen und nicht besonders auffälligen Menschen eine Gefahr für die Allgemeinheit werden konnte. Der 38-jährige ist laut Aktenlage in Pakistan geboren, hat dort unregelmäßig die Schule besucht, nie eine richtige Berufsausbildung absolviert. Er soll regelmäßig als Schweißer gerabietet haben, bis er im Jahr 2006 eine Gevelsbergerin heiratete und nach Deutschland zog. Hier soll der Mann diverse Jobs gehabt haben, war bis zum Jahr 2019 aber stets vollkommen unauffällig.

Mann aus Gevelsberg legt Feuer in Herdecker Klinik

Ab diesem Zeitpunkt – so lautet zumindest der Kenntnisstand der Ermittlungen – soll der Gevelsberger erste psychische Auffälligkeiten gezeigt haben. Diese haben sich offenbar gesteigert, bis er im Mai des vergangenen Jahres das erste Mal in den Fokus der Polizei geriet. Da hatte er in Gevelsberg eine Wiese angezündet. Dieses Feuer soll den nahegelegenen Wald in Brandgefahr gebracht haben. Weil schnell klar war, dass der 38-Jährige ernst zu nehmende Probleme psychischer Natur in sich trägt, wurde er nach dem Psychisch-Kranken-Gesetz in der Herdecker Klinik untergebracht.

Hier ereignete sich dann die nur knapp verhinderte Katastrophe: Am 16. Juni zündete er in seinem Zimmer die Matratze seines Bettes an und setze sich direkt neben die Flammen. Als Pflegekräfte auf das Feuer aufmerksam wurden und ihn auf der brennenden Matratze sitzen sahen, wollte sie ihn wegzerren. Doch das gelang nur gegen seinen deutlichen Widerstand. Ohne den beherzten und schnellen Einsatz der Feuerwehr, so legt es die Anklageschrift dar, wäre das Feuer wohl auf andere Zimmer übergesprungen. In dem Brandraum entwickelte sich eine derartige Hitze, dass die Fensterscheibe zersprang und der Putz von den Wänden platzte.

Feuer in Herdecker Klinik: Gerichtsprozess startet im Januar

Bei seiner Befragung zu der Brandstiftung gab der Gevelsberger an, er sei „von Gott gerufen“ gewesen. Mittlerweile ist er in der LWL-Forensik in Lippstadt-Eickelborn untergebracht und wartet auf sein Gerichtsverfahren, das am Montag, 11. Januar, vor dem Landgericht in Hagen beginnt. Weil der Mann als schuldunfähig gilt, geht es aufgrund seine Gefährlichkeit ausschließlich darum, ob er dauerhaft in einer psychiatrischen Klinik untergebracht wird.