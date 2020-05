Gevelsberger Familie erhält Drohschreiben mit Pulver

Gevelsberg/Ennepetal. Eine Familie aus Gevelsberg hat am Samstag einen Umschlag mit einem Drohbrief und einer pulvrigen Substanz erhalten. Erste Hintergründe.

Eine Familie aus Gevelsberg hat am Samstag einen persönlich adressierten Briefumschlag erhalten. Darin befand sich außer einem Drohschreiben auch eine kleine Menge eines unbekannten, pulvrigen Stoffs. Die Familie informierte die Polizei. Die sicherte den Umschlag und nahm ihn mit auf die Wache an der Kölner Straße in Ennepetal. Zur näheren Bestimmung des Inhalts zogen die Beamten gegen 17.25 Uhr die Feuerwehr Ennepetal hinzu, die zur Polizeiwache ausrückte.

Analytische Taskforce

Kräfte der ABC-Einheit der Feuerwehr nahmen den Umschlag samt Pulver fachgerecht auf und führten ihn einem Kurierfahrzeug der Analytischen Taskforce der Berufsfeuerwehr Dortmund zu. Von dort konnte nach entsprechender Analyse schnell Entwarnung gegeben werden.

Es handelte sich bei der Substanz um handelsübliches Backpulver. Die Polizeiwache Ennepetal wurde zeitweise für den Publikumsverkehr gesperrt. Die betroffene Familie wurde außerdem vorsorglich gebeten, Außenkontakte zu meiden. Eine Gefahr für die Bevölkerung und die Familie habe zu keiner Zeit bestanden, wie die Polizei mitteilte.

Zum genauen Inhalt des Drohschreibens gab die Kreispolizeibehörde am Sonntag auf Nachfrage dieser Zeitung keine Auskunft. „Es deutet auf eine private Geschichte hin“, war dort zu erfahren. Die polizeilichen Ermittlungen, unter anderem wegen Bedrohung, dauerten an. In Hagen sowie im Märkischen Kreis seien ähnliche Schreiben eingegangen. Ein Zusammenhang werde geprüft.