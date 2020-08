Am Montag begann der Aufbau des Gevelsberger Sommerfeelings am Ennepebogen.

Sommerfeeling Gevelsberger Freizeitpark: Aufbau am Ennepebogen begonnen

Gevelsberg. Montag hat der Aufbau des Gevelsberger Sommerfeelings am Ennepebogen begonnen. Freitag soll der Freizeitpark eröffnet werden.

Am Freitagmittag um 13.30 Uhr wird der Freizeitpark am Ennepebogen seine Tore öffnen: Dann soll es fünf Tage Gevelsberger Sommerfeeling geben, mit etwa 35 Schaustellern und Platz für 1250 Besucher (wir berichteten). Am Montag begann der Aufbau auf dem Gelände.

Die großen Zugmaschinen rollen seit den frühen Morgenstunden an, halten an dem kleinen Parkplatz, zu Beginn des Ennepebogens. Dort, wo Andreas Alexius gerade seinen Autoscooter aufbaut. Immer wieder wird der Ennepetaler aus seiner Arbeit gerissen, hilft dabei die Hänger abzukoppeln und an seinen Trecker zu hängen. Damit werden die Schausteller mit ihren Wagen und Karussells auf die Wiese gezogen, damit die Dränage nicht zerstört wird. Alexius ist der private Veranstalter des Freizeitparks und hat auch das Hygiene- und Sicherheitskonzept aufgestellt.

Bis Freitag muss alles fertig aufgebaut und vorbereitet sein. Viele der Schausteller sind in Gevelsberg alte Bekannte; sie freuen sich, dass es in diesem Jahr nun doch eine kleine Gevelsberger Kirmes geben wird. Die offizielle Eröffnung mit Fassanstich ist für Freitag, 17 Uhr, vorgesehen.