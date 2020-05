Gevelsberger Heimatverein gibt Sonderband heraus

Gevelsberg. Der Gevelsberger Heimatverein gibt einen Sonderband im Zuge der 800-Jahr-Feier in Asbeck und der Heimathistorischen Woche in Silschede heraus.

In den Gevelsberger Höhendörfern hätte es in diesem Jahr viel zu feiern gegeben. Das große Jubiläum zu 800 Jahren Asbeck stand an. In Silschede sollte die Heimathistorische Woche stattfinden. Wie berichtet mussten beide Veranstaltungen coronabedingt abgesagt werden. Freunde der Heimatkunde haben trotzdem einen Grund, sich zu freuen. Der Heimatverein Gevelsberg hat jetzt eine Sonderpublikation veröffentlicht. In „Silscheder und Asbecker Vertellkes van Külpmann’s Erna“ werden Person und Werk von Erna Külpmann gewürdigt – einer Institution in Sachen Plattdeutsch und Heimatgeschichte.

Die Vorbereitungen für beide Veranstaltungen waren zum Teil schon weit fortgeschritten, wie Andreas Belz, Zweiter Vorsitzender des Heimatvereins Gevelsberg, weiß. Sowohl die 800-Jahr-Feier als auch die Heimathistorische Woche sollen aber im kommenden Jahr stattfinden – so ist zumindest der aktuelle Plan. Das Jubiläum in Asbeck hätte bereits stattfinden sollen. Einzelne Veranstaltungen dazu waren noch für den August angesetzt. Silschede hätte seine Heimathistorische Woche vom 23. bis 29. August begangen. „Die Absage war schon eine Enttäuschung, man hatte lange vorbereitet. Angesichts der Umstände ist das aber nicht anders möglich“, sagt Belz. „Dann machen wir lieber alles in Ruhe im nächsten Jahr, wenn man auch alles machen kann.“

Geschichten, Gedichten und Sprichwörter

Nun freut sich der Gevelsberger Heimatverein aber, mit den „Silscheder und Asbecker Vertellkes van Külpmann’s Erna“ eine erste Sonderveröffentlichung rund um die beiden Veranstaltungen vorstellen zu können. Die vorliegende Auswahl von Geschichten, Gedichten und Sprichwörtern von Erna Külpmann wurde zusammengestellt und ins Hochdeutsche übertragen von Bernhard Bösken und Günter Decker. Der Band erscheint im Rahmen der „Gevelsberger Berichte“.

Ab sofort erhältlich Die „Silscheder und Asbecker Vertellkes van Külpmann’s Erna“ sind ab sofort erhältlich in der Buchhandlung Appelt an der Mittelstraße 76 in Gevelsberg. Der Preis für die Sonderveröffentlichung beträgt 7,50 Euro. Interessenten können sie aber auch direkt beim Gevelsberger Heimatverein e.V., An der Egge 7, 58285 Gevelsberg bestellen. Der Verein ist via E-Mail erreichbar an vorstand@heimatverein-gevelsberg.de

Die am ehemaligen Waldschlösschen in Silschede aufgewachsene Erna Külpmann wurde 1918 in Essen geboren und kam mit zwei Jahren in das Höhendorf. Mit den Jahren wurde sie zu einer Institution in Sachen Heimatgeschichte, Plattdeutsch aber auch Menschlichkeit. Sie engagierte sich für die Seniorenzeitschrift „Gemeinsam“ und ganz besonders für die Pflege der plattdeutschen Sprache.

Ihre Geschichten und Gedichte veröffentlichte sie im „Dä Pohlbürger“, ein Blättken für dän Plattdütschen Verband Ruhrgebiet, Ruhr-Emscher-Lippe und sie schrieb Beiträge für die Gevelsberger Berichte des Gevelsberger Heimatvereins. Einige ihrer vielen Fotos, auf denen sie Stadt, Dorf und Landschaft festhielt, stellte Erna Külpmann für Gevelsberger Jahreskalender zur Verfügung und sie gab auch eigene Kalender heraus.

Erna Külpmann war dabei immer mit wachem Geist unterwegs, um in Bild und Wort all die kleinen Geschichten einzufangen, welche die Geschichte einer Stadt lebendig machen. Diese trug sie auch in vielen Vorträgen in der plattdeutschen Sprache vor, um diese Sprache zu pflegen und zu erhalten. Sie starb am 15. Dezember 1992 im Alter von 74 Jahren.

Erna Külpmann an der Brücke am alten Marktplatz. Um sie zu würdigen, gibt der Heimatverein einen Sonderband heraus. Foto: Heimatverein

Das Buch zeigt nur eine kleine Auswahl der umfangreichen Arbeit Erna Külpmanns, vor allem von Werken mit direktem Bezug zu Silschede oder Asbeck. Auf 96 Seiten wird in Form von Geschichten, Gedichten und Sprichwörtern die Vergangenheit lebendig und die Leserinnen und Leser können sich ein Bild davon machen, wie es frögger in Silschede aussah, wie sich das Leben in einem Dorf gestaltete und wie es in der Silscheder Bruchsteinschule zuging.

Außerdem erfahren sie unter anderem von Riesen und Zwergen, die früher in Silschede ansässig waren, und den Umtrieben des Teufels, lernen ein Mittel gegen Rheumatismus und dessen korrekte Anwendung kennen und können einen moralischen Konflikt während eines Schlachtfests nachempfinden. Ganz im Sinne Erna Külpmanns soll mit dem vorliegenden Buch den Menschen in Gevelsberg die plattdeutsche Sprache wieder nähergebracht werden.

Hochdeutsche Übersetzung

Die plattdeutschen Texte wurden hierfür von Bernhard Bösken und Günter Decker ins Hochdeutsche übertragen und dem Plattdeutschen gegenübergestellt. So können auch Menschen, die nicht (mehr) des Plattdeutschen mächtig sind, den Charme des früher hier allenthalben gesprochenen Dialekts ohne die oft geäußerten Bedenken „Platt verstehe ich nicht“ genießen.

Außer den „Silscheder und Asbecker Vertellkes van Külpmann’s Erna“ soll es noch zwei andere Publikationen geben. Ein großes Buch zu 800 Jahren Asbeck und ein ebenfalls großes Buch zur Heimathistorischen Woche in Silschede – beide jeweils zwischen 500 und 600 Seiten stark. Erscheinen werden sie wohl ebenfalls 2021.