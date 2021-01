Gevelsberger Kirmes: Planung ohne Kirmeszug

Dicht an dicht gedrängt: So sieht es für gewöhnlich beim Kirmeszug aus.

Gevelsberg Die Corona-Pandemie wird auch in diesem Jahr die Gevelsberger Kirmes treffen. Die Kirmesfreunde planen ohne Kirmeszug und Kirmesabend.

„Einen Kirmeszug wird es in diesem Jahr wohl nicht geben, davon gehen wir aus“, sagt Carsten Neef. Wenn schon nicht eine Jahreshauptversammlung mit 50 Leuten unter Einhaltung aller Hygiene- und Abstandsregeln stattfinden darf, wie soll es dann ein Zug mit 50.000 Besuchern?, fragt der Geschäftsführer des Gevelsberger Kirmesvereins, auch wenn es bis Juni noch ein wenig hin sei. Außerdem: Gebaut werden muss schließlich auch. Bei den derzeitigen Kontaktbeschränkungen sei das nicht möglich. Und ein Ende der Beschränkungen sei nicht abzusehen. Damit zeichnet sich schon jetzt ab: Die Corona-Pandemie verhagelt auch in diesem Jahr die Gevelsberger Kirmes.

Los ging das neue Kirmesjahr bereits mit der Verschiebung der Jahreshauptversammlung des Kirmesvereins auf den 26. Februar. Ob sie dann stattfinden kann? „Niemand weiß, wie es weiter geht“, sagt er. Und gerade weil vieles nicht klar ist, werde trotzdem erst einmal weiter geplant. Die Termine für die Kirmeskrugvorstellung und die Hammerschmiedfete stehen fest. Der Kirmesabend wurde aber abgesagt - aus Gründen der Planungssicherheit. Verträge mit Künstlern müssten jetzt geschlossen und die Tombola organisiert werden, Lose können in diesen Zeiten auch nicht verkauft werden, und Anfang Juni 1000 Leute in einer Halle unterzubringen, das gehe sicher auch nicht, erklärt Neef die Entscheidung.

+++Nichts mehr verpassen: Abonnieren sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal+++

Und die Gevelsberger Kirmes? „Wir haben schon viele Gespräche geführt“, sagt Neef. Wenn es kein grünes Licht für die Veranstaltung gibt, so wie sie sonst immer stattgefunden hat, müssten Alternativen her. „Es gibt bereits einige Überlegungen“, sagt er. Auch über eine Wiederholung des Sommerfeelings werde nachgedacht. Der Vorteil hier wäre, dass es feste Ein- und Ausgänge gebe, die Zahl der Besucher könnte geregelt werden. Wie auch immer ein Plan B aussehen würde, die Veranstaltung würde nicht an dem Kirmeswochenende stattfinden und Gevelsberger Kirmes wird sie auch nicht heißen, betont der Geschäftsführer des Kirmesvereins.

Doch noch haben die Kirmesfreunde die Hoffnung auf die echte Gevelsberger Kirmes nicht aufgegeben. Anders sieht es beim Kirmeszug aus. „Wir haben mit mehreren Kirmesgruppen gesprochen, alle gehen davon aus, dass es keinen Kirmeszug gibt“, sagt Carsten Neef. Spätestens Mitte, Ende März müsste mit dem Bau der Wagen begonnen werden. Doch wann die Möglichkeit besteht, sich wieder auf den Bauplätzen zu treffen, sei offen. Um den Kontakt nicht zu verlieren, halten sich die Kirmesgruppen online auf dem Laufenden. „Die persönlichen Treffen fehlen schon sehr“, weiß Neef und erzählt vom Knobelturnier, dass die Kirmesgruppe Mühlenhämmer per Videochat veranstaltet hat. Vielleicht klappt es ja bereits am 26. Februar. Dann stehen Vorstandswahlen im Kirmesverein an. Andreas Kalin, der zweite Vorsitzende, scheidet auf eigenen Wunsch aus dem Vorstand aus. Außerdem muss die Wahl des neuen Kirmesmottos nachgeholt werden. Auch wenn in diesem Jahr wohl wieder einiges anders laufen wird.