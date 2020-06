Gevelsberger Kirmes: Spendenaktion für die Schausteller

Gevelsberg. Der Gevelsberger Kirmesverein bietet online ab sofort eine Spendenplattform zugunsten der Schausteller an. So funktioniert das Ganze.

Der Gevelsberger Kirmesverein hat eine Spendenaktion zugunsten der Schausteller gestartet. Unter dem Arbeitstitel „Virtuelle Kirmes 2020“ kann jeder, der mag, über die Internetseite des Vereins eine beliebige Summe überweisen. Das Geld soll im kommenden Jahr eine Senkung der Standgebühren auf der Gevelsberger Kirmes möglich machen.

Markus Loetz, Erster Vorsitzender des Gevelsberger Kirmesvereins, hatte es bereits angedeutet. „Wir wollen den Schaustellern gerne zeigen, dass sie unsere Freunde sind“, sagte er vor gut zwei Wochen gegenüber dieser Zeitung. Jetzt konnte der Verein konkreter werden und sein Projekt, das unter der Schirmherrschaft von Bürgermeister Claus Jacobi steht, an den Start bringen.

Zeichen der Solidarität

„Die Gevelsberger Kirmes wird 2020 im Herzen stattfinden“, erklärt Loetz dazu. Das sei für alle Kirmesfreunde eine ganz besondere Situation, die nicht für jeden einfach sein werde. „In dieser Zeit möchten wir aber vor allem an unsere Freunde, die Schausteller, denken, die es in diesem Jahr sehr schwer getroffen hat und für die diese Situation am schlimmsten ist“, so Loetz weiter. „Bis September werden sie keine Plätze beschicken können. Und wie es danach weitergeht, wissen wir alle nicht.“ Der Kirmesverein möchte daher als deutliches Zeichen nach außen und als eine ganz besondere Form der Solidarität mit der „Gevelsberger Kirmes 2.0“ seine digitalen Kommunikationswege nutzen, um für die Schausteller zu sammeln.

Und so funktioniert die Aktion: Auf seiner eigenen Website www.kirmesverein.de hat der Verein eine eigene Spendenplattform ins Leben gerufen. Dort gibt es die Möglichkeit, die Schausteller auf dem virtuellen Kirmesplan zu „besuchen“. Das bedeutet, dass ein Nutzer mit der Maus auf eines der Fahrgeschäfte klickt und sich an der Seite ein kleines Textfenster öffnet. „Herzlich Willkommen am Break-Dance No. 1 der Familie Bonner. Schön, dass du digital eine Runde mit uns drehst“, steht da zum Beispiel. Ein weiterer Link führt direkt auf die Spendenseite. Hier entscheidet der Nutzer, ob er 5, 10, 20 Euro oder eine beliebige Summe seiner Wahl spendet. Bezahlt wird per Überweisung oder über den Online-Bezahldienst „PayPal“.

„Aus technischen Gründen konnten wir nicht alle 168 Schausteller abbilden, daher haben wir exemplarisch die Schausteller auf dem Plan verzeichnet, die uns seit vielen Jahren besuchen“, sagt Markus Loetz. Das gespendete Geld kommt in einen gemeinsamen Topf und daher ohnehin allen Schaustellern zugute. Die finale Summe wird später treuhänderisch an die Stadt Gevelsberg übergeben.

Nach Rücksprache mit dem Bürgermeister soll es dadurch möglich werden, die Standgebühren für alle Schausteller im kommenden Jahr entsprechend zu senken. Die Standgebühren für dieses Jahr sind laut Andreas Alexius, dem Vorsitzenden des Hagener Schaustellervereins, zurückerstattet worden, zumindest in den Fällen, in denen Schausteller die Gebühr bereits überwiesen haben.

Symbolische Übergabe

„Auch wenn es nur ein kleiner Beitrag ist, den wir leisten können, so denken wir, dass diese Geste in dieser schweren Zeit für einen kleinen Lichtblick sorgen kann“, so Markus Loetz. Die symbolische Geldübergabe an Andreas Alexius soll am Kirmesdienstag erfolgen. Zu diesem Zeitpunkt bekamen die Kirmesgruppen und der Kirmesverein normalerweise das Geld, das Dorfschulze Sascha Hilger zusammen mit Alexius gesammelt hatte. „Wir möchten etwas zurückgeben und hoffen, dass wir uns alle 2021 wiedersehen“, betont Loetz.

Um möglichst viele Menschen mit seiner Aktion zu erreichen, wird der Verein in den nächsten Tagen im Stadtgebiet noch Plakatreiter aufstellen, die auf die Aktion hinweisen. Im Zuge dessen bedankt sich der Kirmesverein auch bei Thomas Krughöfer, der sich seit vielen Jahren um die Plakatständer kümmert. Für Online-Werbung sorgt ein Imagefilm, den Louis Kalin erstellt hat. Dieser ist in den nächsten Tagen auf verschiedenen Sozialen-Plattformen im Internet zu sehen.

Der Link zur Spendenplattform des Gevelsberger Kirmesvereins lautet: kirmesverein.de/kirmes