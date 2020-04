Gevelsberger Lehrerin unterrichtet im eigenen Garten

„Jetzt wird es tricky, wir lernen etwas ganz Schweres“, steigt Nicole Lenz in ihren Unterricht ein. Das Thema lautet schriftliche Division. Auf der Tafel steht die Aufgabe 785:5. Tafel bedeutet in diesem Fall eine Staffelei, die ein Holzbrett hält, das einem größeren Blatt Papier als Schreibunterlage dient. Viertklässler Darrek (9) rutscht auf seinem Stuhl aufgeregt hin und her. Er sitzt einige Meter von seiner Lehrerin entfernt auf einem gepflasterten Weg. Dieser Unterricht der etwas anderen Art findet nämlich in Nicole Lenz’ Garten statt.

Weil die Kinder derzeit nicht in den Schulen unterrichtet werden können, bekommen die Schüler der Grundschule Am Strückerberg Arbeitspläne mit Aufgaben, die sie über die Woche erledigen sollen. Rückmeldungen erhalten sie täglich beispielsweise via E-Mail oder über Whatsapp. Nicole Lenz war aber wichtig, dass sie auch den persönlichen Kontakt zu ihrer 4b hält, den von Angesicht zu Angesicht.

Blick auf Situation in Familien

Das hat vor allem zwei Gründe. „Je mehr wir den Kontakt halten, desto geringer ist die Möglichkeit, dass in den Familien etwas passiert“, erklärt die Lehrerin, die ihren Beruf seit fast 30 Jahren ausübt und seit 2008 an der Grundschule Am Strückerberg unterrichtet. Damit spielt sie auf die aktuelle Situation an, in der Eltern ihre Kinder zum Beispiel zuhause unterrichten, während sie möglicherweise selbst von dort aus arbeiten müssen. Das könne zu Spannungen führen.

Infobox Risikominimierung Auch in der Grundschule Am Strückerberg werden ab Montag, 4. Mai, zunächst die vierten Klassen wieder unterrichtet. Dazu hat die Schule ein Konzept zur Risikominimierung erstellt. So werden die Schüler unter anderem in Lerngruppen von zehn Kindern täglich vier Stunden unterrichtet. Jede Klasse hat einen angepassten Sitzplan. Die Gruppen verbringen zeitlich und räumlich getrennt voneinander auf zwei Schulhöfen ihre Pausen. Die Schüler werden zum regelmäßigen Händewaschen angehalten. Sanduhren zeigen dabei, wie lange 30 Sekunden dauern. Die Schule informiert fortlaufend unter

www.gsamstrueckerberg.de.

Lenz betont aber auch: „In unserer Klasse gibt es da keinen Verdacht.“ Ein weiterer wichtiger Grund, Kontakt zu halten, sei die positive Bestätigung, die die Schüler von ihrer Lehrerin bräuchten. „Es ist gut, wenn einfach eine Interaktion da ist, damit die Kinder sehen, wofür sie das machen“, weiß Lenz.

An zwei Tagen hat sie in der vergangenen Woche so unterrichtet. Zwischen 14 und 16 Uhr kam jede halbe Stunde ein Kind nach dem anderen bei ihr zum Unterricht vorbei. Die Zeiten hatte Lenz im Vorfeld angegeben, die Eltern konnten sich dafür eintragen. „Das Angebot ist total gut angenommen worden“, freut sich die Lehrerin.

Abhängig von Thema und Bedarf

„Die Beschulung von Kindern zuhause ist ein vormittagsfüllendes Programm“, bestätigt Gundi Voß, Pflegschaftsvorsitzende der Klasse, die sich über Lenz’ Angebot freut. „Je nach Unterrichtsthema ist es auch für die Eltern schwierig, da ist es mit der Lehrerin besser“, sagt auch Peter Sasse, schulbegleitender Integrationshelfer. Die Idee zum Unterricht im Garten kam Nicole Lenz, weil sie im Schulbezirk wohnt. „Ich mache das punktuell nach Thema und Bedarf“, erklärt sie.

„Jetzt bei der schriftlichen Division können alle Schüler kommen.“ Grundlegend würden die Lehrerinnen an der Grundschule unterschiedliche Angebote zur Kontaktaufnahme machen. Ob und in welchem Maße Nicole Lenz’ Angebot künftig weiter besteht, hängt von der Entwicklung in der Schule angesichts der aktuellen Lage ab.