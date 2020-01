Gevelsberger Opposition wehrt sich gegen Kritik

Das Bündnis Gevelsberg Gemeinsam bezieht Stellung zu Äußerungen von Gerd Vollmerhaus, dem ersten stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden der SPD in Gevelsberg. Vollmerhaus hatte die anderen Fraktionen im Zuge eines Interviews mit dieser Zeitung kritisiert. Gleichzeitig verrät das Bündnis, wie es um seine Kandidaten-Suche für die anstehende Kommunalwahl steht.

„Die Antworten von Herrn Vollmerhaus im Interview spiegeln genau den Eindruck wider, den der ehemalige Fraktionsvorsitzende über Jahre im politischen Raum hinterlassen hat. Insbesondere immer dann, wenn die Sitzungen nicht öffentlich waren“, heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung von CDU, FDP, Grünen und Freien Wählern in Gevelsberg. Gerd Vollmerhaus hatte den anderen Ratsfraktionen vorgeworfen, dass diese nur noch ihre Oppositionsrolle im Kopf hätten. Sie seien immer weniger drauf bedacht, für Gevelsberg nach vorne zu denken oder auch Dinge über eigene Anträge konstruktiv gestalten zu wollen.

Weiter heißt es in der Mitteilung: „Über viele Jahre hat gerade Herr Vollmerhaus alle Ideen und Anträge der gegnerischen Fraktionen durchgängig abgelehnt.“ Gerade in den letzten fünf Jahren der absoluten Mehrheit seiner SPD im Stadtrat, habe er die anderen Parteien regelmäßig mit arroganter Rhetorik überfahren. Dabei seien sogar Sätze gefallen wie: „Wir brauchen gar nicht weiter diskutieren, wir stimmen doch sowieso dagegen“.

Bericht als Seitenhieb gesehen

Das Bündnis Gevelsberg Gemeinsam sieht in dem Bericht dieser Zeitung einen Seitenhieb in Richtung Opposition. Dieser habe den Tenor, CDU, Grüne, FDP und FWG hätten kaum „vernünftige“ Anträge und politische Ideen gebracht. „Tatsache ist, dass viele gute Konzepte, Ideen und Anträge dieser Parteien abgebügelt wurden und somit die Wasseroberfläche in der Öffentlichkeit nie erreicht haben, geschweige denn umgesetzt wurden“, so das Bündnis weiter in seiner Mitteilung.

Gerd Vollmerhaus kommentierte außerdem den Vorstoß des Bündnisses, per Stellenanzeige einen Kandidaten für den Bürgermeisterwahlkampf 2020 zu suchen. „Das ist für mich eine absolute Polit-Posse“, sagte Vollmerhaus im Interview. „Wenn man es als eigene Partei nicht hinkriegt, einen eigenen Bürgermeisterkandidaten aufzustellen, dann frag ich mich, wovon wir hier eigentlich reden.“

Auch das wollen die anderen Parteien nicht so ohne Weiteres stehen lassen. „Sich darüber lustig zu machen, wie und auf welche Weise die Opposition eine/n Bürgermeisterkandidaten/in sucht, ist ganz schlechter Stil“, schreiben sie. „Die politisch besonderen Gevelsberger Gegebenheiten in Form einer übermächtigen SPD, angeführt von einem scheinbar unantastbaren Bürgermeister, haben nicht zuletzt auch wegen der Überheblichkeit von Gerd Vollmerhaus und der SPD-Fraktion dazu geführt, dass sich diese vier Parteien gefunden und geeinigt haben“.

Bundesweite Aufmerksamkeit

Man habe sich zusammengerauft mit unglaublich vielen guten Ideen und viel Power für die Zukunft. Dabei solle der Dialog mit den Bürgerinnen und Bürgern und allen ernstzunehmenden Gevelsberger Politikerinnen und Politikern im Vordergrund stehen.

Infobox Aufstellungsversammlung Offiziell vor- und aufstellen will das Bündnis Gevelsberg Gemeinsam seinen Kandidaten für die Kommunalwahl 2020 am Samstag, 8. Februar. Dann kommen alle vier Parteien zu einer Versammlung im Hotel Alte Redaktion in Gevelsberg zusammen. Die Kommunalwahlen 2020 in Nordrhein-Westfalen finden am 13. September statt. Bei der Kommunalwahl 2020 sollte es eigentlich keine Stichwahlen mehr für Oberbürgermeister, Bürgermeister und Landräte geben. Diese Änderung des Wahlrechts hatte der Landtag im April 2019 mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU und FDP beschlossen. Der Verfassungsgerichtshof des Landes hatte diesen Beschluss wieder gekippt. Die letzten Wahlen der kommunalen Vertretungen und eines Teils der Bürgermeister und Landräte fanden in NRW am 25. Mai 2014 statt. Die Gevelsberger SPD holte die absolute Mehrheit. Bürgermeisterkandidaten in Gevelsberg waren Martina Dietz (FWG, 8,4 Prozent) und Thomas Schock (Linke, 3,6 Prozent). Ab 2020 finden in NRW Kommunalwahlen alle fünf Jahre statt. Die aktuelle Wahlperiode ist ausnahmsweise auf rund sechseinhalb Jahr verlängert worden.

Im vergangenen Jahr erlangte das Bündnis mit seiner Stellenanzeige bundesweite Aufmerksamkeit (wir berichteten). Die Anzeige wurde weit über den Ennepe-Ruhr-Kreis bis ins Münsterland, Ruhrgebiet und Rheinland hinein geschaltet. In der ZDF-Satiresendung Heute Show griff Comedian Fabian Köster das Thema auf. In einem nicht ernst gemeinten Beitrag zum Thema Lokalpolitik warf er spaßhaft seinen Hut für die Bürgermeisterwahl in den Ring.

Die Opposition sagte damals bezüglich ihrer Stellenanzeige: „Erklärtes Ziel ist es, Bürgermeister Claus Jacobi im Amt abzulösen.“ Man wolle auf jeden Fall die absolute Mehrheit der SPD im Rat der Stadt Gevelsberg durchbrechen. Gesucht werde eine „Persönlichkeit mit Verwaltungserfahrung und sozialer Kompetenz, die gleichzeitig mit Mut und Zuversicht kreative Zukunftsvisionen für Gevelsberg entwickelt und voranbringt.“

13 Bewerbungen auf Stellenanzeige

Diese Persönlichkeit will das Bündnis nun gefunden haben. Auf Nachfrage bestätigt CDU-Fraktionsvize Wieland Rahn, dass sich ein Kandidat im Auswahlverfahren durchgesetzt habe. 13 Bewerber habe es insgesamt gegeben – zwei Frauen und elf Männer. Fünf Bewerber kämen aus Gevelsberg, allesamt männlich.

„Die Anzahl an Bewerbungen hat uns überrascht“, gibt Rahn zu. „Wir haben mit allen Gespräche geführt.“ Vier seien in die engere Auswahl gekommen. Mit Zweien habe man schließlich weitere Gespräche geführt und sich auf einen sehr ernstzunehmenden Kandidaten geeinigt. Mehr will Wieland Rahn allerdings noch nicht verraten.