Gevelsberger Schuhmacher Adolf Haupt wird 90 Jahre alt

44 Jahre lang ist Adolf Haupt an der Kölner Straße seinem Beruf nachgegangen, hat Schuhe genäht, Sohlen repariert, Absätze gekürzt. Die Arbeit als Schuhmacher war sein Leben. Im November hatte er seine Werkstatt schweren Herzens für immer geschlossen (wir berichteten). Die Gesundheit spielte nicht mehr mit. Am Donnerstag, 2. April, feiert Adolf Haupt seinen 90. Geburtstag.

„Ich habe mich mit der Schließung erst schwergetan“, sagt Haupt. „Aber durch die gesundheitlichen Umstände ist es in Ordnung.“ Restmaterial, seine alten Maschinen – vieles aus seiner Wirkungsstätte habe er verkauft. Einen Teil habe er dem Gevelsberger Heimatverein überlassen.

Berufung statt Beruf

Wer Adolf Haupt in Aktion erlebt hat, weiß, wie stolz er auf seine Werkstatt war. Seine Arbeit war für ihn mehr Berufung als nur ein Beruf. Schon als er noch ganz klein war, hat er mit dem Werkzeug seines Vaters – einem gelernter Maurer und Fabrikarbeiter – gespielt. „Ich bin durch die Wohnung gekrochen und habe mit dem Hammer auf einen Schuh geklopft“, erinnert sich Haupt. Eine Nachbarin habe damals gesagt: „Der wird mal Schuhmacher.“

Mit zwölf Jahren habe er dann einmal Schuhe bei einem Schuhmacher abgeben müssen. Statt danach einfach zu gehen, sei er in der Tür stehen geblieben und habe bei der Arbeit zugesehen. Er fing an, dem Schuhmacher nachmittags nach der Schule auszuhelfen. Mit 14 ging er dann für zwei Jahre zum Fernmeldeamt. Später machte er die Lehre als Schuhmacher. „Auf Haßlinghausen“, wie er sagt.

Feier verschoben

Danach arbeitete er beim Orthopäden und sogar in einer Herdfabrik. Nebenbei half er bei dem Schuhmacher aus, von dem er 1975 den Laden an der Kölner Straße übernahm. Noch bis ins hohe Alter von 88 Jahren stand Haupt hier an vier Tagen in der Woche und war für seine Kunden da. Die konnten von ihm nicht weniger als Qualitätsarbeit erwarten. Haupt wollte das, was er macht, besonders gut machen. „Wenn du was machst, mach es vernünftig, sonst lass es bleiben“, betont er. Einen Nachfolger für sein Geschäft konnte er bis zuletzt nicht finden.

Zu seinem Geburtstag haben er und seine Frau nichts Besonderes geplant. Wegen der aktuellen Lage hätten die Gäste, die zu Besuch gekommen wären, abgesagt. „Wir verschieben die Feier einfach auf irgendwann“, sagt Adolf Haupt.