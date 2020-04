Gevelsberger Sparclub-Raub: Mittäter verurteilt

Es war ein spektakulärer Raub, der sich Mitte November 2018 vor der Hauptstelle der Sparkasse in Gevelsberg abspielte: Mehrere Täter überfielen zwei Mitglieder eines Sparclubs (wir berichteten umfassend). Die Räuber sollen gewusst haben, dass Einnahmen in Höhe von rund 77.000 Euro von der Bank abgeholt werden sollten. Als ein Clubmitglied mit dem Geld schließlich die Bank verließ, entrissen die Täter ihm den Rucksack und verletzten ihn dabei an der Hand. Das Essener Landgericht verurteilte nun einen der am Raub Beteiligten, einen 24-jährigen Mann aus Berlin, zu zwei Jahren und neun Monaten Haft. Das bestätigte ein Sprecher des Gerichts auf Nachfrage dieser Zeitung.

Strecke zum Tatort nachvollzogen

Zugegeben, es mag unauffälligere Fluchtwagen als eine C-Klasse von Mercedes Benz geben. Das hat den 24-jährigen Berliner aber nicht davon abhalten können, ausgerechnet dieses Fahrzeug für seinen Raubüberfall am Nachmittag des 16. Novembers 2018 in Gevelsberg zu mieten. Was er dabei nicht bedacht hatte: Das Auto war gegen Diebstahl mit einem GPS-Sender ausgestattet. „Daraus konnten gewissen Schlüsse gezogen werden“, sagte Tim Holthaus, Sprecher des Landgerichts Essen.

Genau gesagt konnte die Polizei die Strecke zum Tatort nachvollziehen. Am Tattag selbst war es dem 24-Jährigen und seinen Mittätern zunächst gelungen, von der Bildfläche zu verschwinden. Und das obwohl zahlreiche Meldungen zum Fluchtwagen und den waghalsigen Manövern des Fahrers auf der A 43 in Fahrtrichtung Münster bei der Polizei eingegangen waren. Eine Zeit lang fehlte jede Spur von Auto, Tätern und Beute.

Ins Rollen kamen die Ermittlungen schließlich durch eine Reihe von anderen Raubüberfällen, im Zuge derer eine Bande aus dem Ruhrgebiet in den Fokus geriet (wir berichteten ebenfalls). Insgesamt sieben Angeklagte aus Recklinghausen, Marl und Köln mussten sich infolgedessen im Jahr 2019 wegen Raubes, schweren Diebstahls, Betruges und diverser anderer Delikte vor Gericht verantworten. Eine Millionenbeute sollen sie mit insgesamt 14 Straftaten gemacht haben. Als einer der Angeklagten als falscher Polizist in der Schweiz festgenommen wurde, bekam auch die deutsche Polizei Hinweise und verwanzte die Autos der Gruppe.

Infobox Trotz Unfall auf der Autobahn entkommen Zunächst war die Polizei am Tattag davon ausgegangen, dass sie der beiden Räuber schnell habhaft werden würde. Doch das gestaltete sich nicht so einfach wie gedacht. Denn obwohl die Täter mit dem Mercedes auf der Autobahn verunfallten, gelang ihnen die Flucht, weil die Polizei weder mit den Streifenwagen noch mit dem Hubschrauber rechtzeitig am Unfallort eintraf.

„Wir sind über verdeckte Ermittler und Abhörtechnik auf die Täter aufmerksam geworden. Immer mehr Taten kamen ans Tageslicht“, sagte die Essener Oberstaatsanwältin Anette Milk damals im Gespräch mit dieser Zeitung. Unter anderem sollten Geldtransporte der Bundesbank und der Europäischen Zentralbank mit Blendgranaten gestoppt werden.

Auch der Überfall in Gevelsberg spielte dabei eine Rolle. Ob der 24-jährige Berliner Mitglied eben dieser Bande ist oder war, ließ sich auf Nachfrage nicht bestätigen. „Der Anklage selbst kann man nicht entnehmen, dass er Teil dieser Bande ist“, so Gerichtssprecher Tim Holthaus. Seine Mittäterschaft im Sparclub-Raub sah das Landgericht aber als hinreichend erwiesen an.

Der Berliner und die anderen Täter – insgesamt sechs sollen laut Holthaus eingebunden gewesen sein – hatten einen Tipp bekommen, dass das Mitglied des Sparclubs der Gaststätte „Am Ufer“ zu einem bestimmten Zeitpunkt an der Hauptstelle der Sparkasse Gevelsberg-Wetter rund 77.000 Euro abholen würde. Die waren zur Ausschüttung an die Mitglieder bestimmt.

Pikant: Der Tipp war laut Gericht wohl ausgerechnet aus der Familie eines der Geschädigten gekommen. „Eine Tochter soll mit einem gesondert Verfolgten verlobt sein, der den Tipp gegeben hat“, so Tim Holthaus.

Angeklagter geständig

Als der Sparclub-Bote schließlich gegen 14.30 Uhr am Tattag das Geld in einem Rucksack verstaute und mit diesem über dem Arm hängend über den Sparkassenparkplatz ging, kam wie aus dem Nichts ein Mann auf ihn zu, entriss ihm den Rucksack und stieg in einen schwarzen Mercedes ein, der sofort losgebraust sein soll.

Der 24-jährige Angeklagte zeigte sich vor dem Essener Landgericht am ersten Verhandlungstag geständig. Das Urteil gilt bisher als noch nicht rechtskräftig.