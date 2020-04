Gevelsberger Stadionlauf findet bis auf Weiteres nicht statt

Auch der Gevelsberger Stadionlauf, der eigentlich am 18. April stattfinden sollte, ist vom generellen Veranstaltungsverbot aufgrund der Corona-Pandemie betroffen. Die Stadt Gevelsberg als Veranstalter denkt im Moment über eine Verschiebung und damit keine Absage der Veranstaltung nach. „Eine Entscheidung darüber werden aber auch wir erst nach dem 19. April treffen können“, so Maike ­Leipholz, Sprecherin der Stadtverwaltung.

Der Stadionlauf fand bereits viermal statt. Zur mittlerweile fünften Auflage ist das Angebot für die Teilnehmer noch erweitert worden. So könnten Läufer in diesem Jahr auch einen Halbmarathon auf der Zehn-Kilometer-Strecke durch das Stadion Stefansbachtal absolvieren. Alle Erlöse der Veranstaltung werden von den Taubenvätern jährlich an mehr als 50 soziale Einrichtungen in Form einer Spende ausgeschüttet.