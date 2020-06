Gewitter vorhergesagt: Keine Freibaderöffnung in Ennepetal

Ennepetal. Weil für Samstag Gewitter und starker Regen angekündigt sind, wird die Eröffnung des neuen Naturerlebnisbades in Ennepetal verschoben.

Die für Samstag (27. Juni) geplante Eröffnung des neuen Freibades in Ennepetal ist verschoben worden. Das teilte der Betreiber, die Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG, am Freitag mit.

Für den Vormittag haben die Wetterdienste Gewitter verbunden mit starken Regenfällen vorausgesagt. Die für 10 Uhr vorgesehene Eröffnung des neugestalteten Naturerlebnisbades am Platsch fällt damit buchstäblich ins Wasser.„Wir bedauern diese Entscheidung sehr, allerdings wollen wir unsere Besucher nicht dieser potenziellen Gefahr aussetzen und so die Freude an dem neuen und schönen Freibad verderben“, so Geschäftsführer Florian Englert.

Hallenbad geöffnet

Englert hofft, dass Anfang bis Mitte nächster Woche die Türen geöffnet werden können. Wann genau tatsächlich geöffnet wird, gibt die Kluterthöhle & Freizeit GmbH kurzfristig bekannt. An diesem Wochenende wird nun erst einmal der Hallenbadbetrieb fortgesetzt.