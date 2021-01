Grandioser Start für Aktion "Bürger-Bäume" der AGU Schwelm

Freuen sich über die gute Resonanz, die die Aktion Bürger-Bäume in der Bevölkerung gefunden hat: Bürgermeister Stephan Langhard (links), Claudia Lipka vom Stadtmarketing und Peter Stark von der AGU (rechts).

Schwelm 35 von 49 Baum-Patenschaften im neuen Jahr hat die AGU Schwelm bereits vergeben. Das sind die Ziele, die der Verein damit verfolgt

Bernd Richter

Schwelm. Ein grandioser Start ist der Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz (AGU) mit der Aktion Bürger-Bäume 2021 gelungen. Auch dank der Berichterstattung durch diese Zeitung, konnten die Umweltschützer aus Schwelm bereits 35 von angepeilten 49 Baum-Patenschaften vergeben. "Ein toller Erfolg und schöner Beitrag der Schwelmerinnen und Schwelmer für den nachhaltigen Erhalt unseres Stadtklimas und Stadtgrüns", freut sich AGU-Pressesprecher Peter Stark über das riesige Interesse, auf das die Aktion in der Bevölkerung gestoßen ist.

"Manche Patenschaft ist zu Weihnachten verschenkt worden und wir haben rechtzeitig die Urkunden erstellt und verteilt. Für Andere ist der Baum auch ein Erinnerungsbaum. Eine schöne Idee finden wir", spricht Peter Stark über die Hintergründe, die die neuen Baum-Paten bewegt haben, an der Aktion teilzunehmen. Die AGU werden sich auch in Corona-Zeiten weiterhin mit Aktionen in Schwelm aktiv für die Region einsetzen, verspricht der Vertreter des Umweltschutzvereins.

Im rahmen der Aktion „Bürger-Bäume“ hatte die AGU in 2020 bereits 28 Neuanpflanzungen im Stadtgebiet sponsern können. Der Klimawandel findet nicht nur fern der Heimat statt. Auch in Schwelm leidet die Natur. Ansteigende Temperaturen in Kombination mit geringerem Niederschlag setzen den heimischen Bäumen arg zu. Viele Gewächse müssen durch resistentere Sorten ersetzt, neue Bäume angepflanzt werden, um für ein erträglicheres Stadtklima zu sorgen. Das ist das erklärte Ziel des Projekts „Bürgerbäume“.

38.000 Euro Fördermittel vom Land

In vergangenem Jahr konnten die Technischen Betriebe Schwelm (TBS) insgesamt 28 neue Bäume pflanzen, die durch die Spenden von Baumpaten finanziert werden konnten. Im Gegensatz zu 2020 werden die Bäume diesmal aus Fördermitteln des Landes NRW bezahlt. Fast 38.000 Euro hat die Stadtkasse dafür aus Düsseldorf überwiesen bekommen. Die Baum-Patenschaften, die vergeben werden, beziehen sich diesmal vor allem auf die Pflege der neu zu pflanzenden Bäume. „Wir freuen uns, dass insgesamt 49 unterschiedliche klimaresistente Bäume beschafft werden können. Die Standorte sind auf ganz Schwelm verteilt. Die Bürger haben die Möglichkeit sich gezielt ,ihren’ Baum auszusuchen und mit der Patenschaft das Gedeihen zu unterstützen“, sagt AGU-Pressesprecher Peter Stark.

Als Mindestspende pro Patenschaft wünscht sich die AGU 25 Euro, „damit auch Menschen ohne größere finanzielle Möglichkeiten an dieser Aktion teilnehmen können“, sagt Peter Stark. „Aufgrund der teils hohen Folgekosten beträgt unsere Spendenempfehlung 100 Euro pro Baum. Beträge darüber hinaus helfen natürlich noch mehr“, sagt Michael treimer, AGU-Gründungsmitglied.

Junge Bäume bedürfen gerade während der ersten zehn Jahre nach der Pflanzung einer regelmäßigen Pflege. Das übernehmen die Fachkräfte der TBS. Bäume müssen bewässert werden, Pflegeschnitte notwendig. „Die Baumpatenschaft umfasst genau diese Pflegekosten und ist ein wichtiger Beitrag für den Erhalt eines gesunden Stadtklimas“, erklärt Tim Stark, AGU-Vorsitzender. „Wir haben nichts gegen die Gießkanne, nur bei dem nötigen Aufwand wird das keiner schaffen. Wenn der Baumpate aber mit der Gießkanne tätig werden will, darf er das natürlich gerne tun“, sagt Peter Stark.

Die geplanten Standorte der Bäume befinden sich auf öffentlichen Stadtflächen im Innenstadtbereich. Angesichts der bereits eingetretenen Klimaerwärmung sollen hierbei primär sogenannte klimaresistente Bäume gepflanzt werden. Dabei handelt es sich um Arten wie den Amber-Baum, die Baum-Hasel und weitere Arten. Neben einer Speicherung von Kohlenstoffdioxid haben die neuen Stadtbäume einen direkten Kühlungs- und Schatteneffekt. Die Schaffung von innerstädtischen Grünflächen ist eine wichtige Maßnahme im Kampf gegen den Klimawandel und seine negativen Folgen.