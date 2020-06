Große Sorge wegen schlechter Impfquote im Ennepe-Ruhr-Kreis

Schwelm/Gevelsberg/Ennepetal. Die Impfquote im EN-Kreis bei Masern ist die niedrigste in NRW. Sorge macht sich breit, was das für die Corona-Bekämpfung bedeuten könnte.

Die Impfquote im Ennepe-Ruhr-Kreis bei Masern ist mit nur 63 Prozent nach Angaben des Robert-Koch-Instituts die bei Weitem niedrigste in NRW, wo der Schnitt zuletzt bei 83,3 Prozent lag. Mit Blick auf eine mögliche zukünftige Impfung gegen das neue Corona-Virus will die Piratenpartei erfahren, welche Ursachen es für diese große Impfmüdigkeit gibt. Ja, die Piratenpartei ist tatsächlich noch im Ennepe-Ruhr-Kreis aktiv und setzt sich sehr intensiv und kritisch mit der Impfthematik auseinander.

„Zur Lösung der Corona-Krise wird wahrscheinlich letztlich eine ausreichende Impfquote mit einem hoffentlich bald zur Verfügung stehenden Impfstoff entscheidend sein. Auch im Ennepe-Ruhr-Kreis müssen wir dann schnell den Schutz der Gemeinschaft herstellen“, sagt Kreistagsmitglied Jörg Müller, zugleich Spitzenkandidat für die Kreistagswahl am 13. September.

Anthroposophen im Fokus

Aus Sicht der Piraten könnten die Anthroposophen eine entscheidende Rolle im Ennepe-Ruhr-Kreis spielen. „Der Gründer dieser esoterischen Weltanschauung, Rudolf Steiner, hatte zwar keinerlei medizinische Ausbildung, erklärte jedoch, dass Impfungen problematisch seien. Bis heute schüren anthroposophische Ärzte Zweifel an den offiziellen Impfempfehlungen“, sagt Müller. Daher sei es nicht überraschend, dass es an anthroposophischen Einrichtungen wie Waldorfschulen besonders häufig zu Masern-Ausbrüchen kommt.

„Viele Menschen, die sich im Internet selbst über das Thema Impfen informieren, landen leicht auf Seiten unseriöser Impfgegner, die Falschinformationen verbreiten“, teilt die Piratenpartei mit, die sich dafür einsetzt, dass die Menschen im Kreis auf Basis wissenschaftlicher Erkenntnisse informiert werden und so selbstbestimmt eine Entscheidung treffen. „Impfen ist ein Akt der Solidarität. So schützt man sich selbst und andere vor gefährlichen Krankheiten. Fehlende Aufklärung, esoterische Glaubenslehren und Falschinformationen führen zu unnötigem menschlichen Leid. Das Gesundheitsamt muss diese Probleme ansprechen und Lösungen vorantreiben, auch damit der EN-Kreis gut aus der Corona-Krise herauskommt“, sagt Stefan Borggraefe, Vorsitzender der Piratenpartei Ennepe-Ruhr.

Viele Fragen an das Gesundheitsamt

Doch im Ennepe-Ruhr-Kreis ist die Skepsis Impfungen gegenüber enorm: Der bundesweit als impfkritische Lobbyorganisation tätige Verein „Ärzte für individuelle Impfentscheidung“ ist in Herdecke ansässig und macht Stimmung gegen die Empfehlungen der Ständigen Impfkommission. Er wurde von anthroposophischen Ärzten des Gemeinschaftskrankenhauses Witten/Herdecke gegründet und bedauert in seinem „Wuppertaler Manifest“ im Widerspruch zum Stand der Wissenschaft den „zunehmenden Verlust der robusten, durch Auseinandersetzung mit dem jeweiligen Erreger erworbenen Immunität“. Obwohl noch kein Impfstoff existiert, verbreitet der Verein Aussagen, die die Effektivität einer Impfung gegen das neue Corona-Virus in Zweifel ziehen und warnt vor einer Impfpflicht, die überhaupt nicht zur Debatte steht.

In Witten demonstrieren derzeit jeden Samstag die „Corona-Rebellen NRW“, ebenfalls unter Beteiligung zahlreicher Menschen verschwörungsideologischer Weltanschauung, die eine Gefährlichkeit des neuen Corona-Virus leugnen und vor Impfungen warnen.

Wegen der schlechten Quote, die befürchten lässt, dass auch die Immunisierung durch Impfungen gegen das neue Corona-Virus im Kreis vergleichsweise schlecht funktionieren könnte, richten die Piraten sich direkt mit mehreren Fragen an Landrat Olaf Schade. Diese sind im Folgenden im Wortlaut aufgeführt.

1. Wie erklärt das Gesundheitsamt die niedrige Masern-Impfquote im Ennepe-Ruhr-Kreis? Hat es eigene, genauere oder aktuellere Zahlen dazu? Wenn ja, welche? Wie hat sich die Quote in den vergangenen zehn Jahren entwickelt?

2. Welche Maßnahmen wurden ergriffen, um diesem Missstand zu begegnen? Welche Maßnahmen sind in Zukunft geplant?

3. Welche Erkenntnisse hat das Gesundheitsamt über Impfquoten an anthroposophischen Einrichtungen im Ennepe-Ruhr-Kreis? Hat es gegebenenfalls Maßnahmen ergriffen, um speziell anthroposophische Einrichtungen im Sinne einer besseren Impfquote anzusprechen? Ist dies geplant?

4. Wo gab es in den vergangenen zehn Jahren Masernausbrüche im Ennepe-Ruhr-Kreis?

5. Wie will das Gesundheitsamt eine gute Sars-CoV-2-Impfquote angesichts der niedrigen Masern-Impfquote erreichen?

6. Wenn Laien sich zum Thema Impfungen informieren wollen, landen sie leicht auf unseriösen Impfgegner-Seiten mit Falschinformationen. Welche Maßnahmen und Ideen verfolgt das Gesundheitsamt diesbezüglich?

7. Viele Impfungen unterbleiben aus Unwissen oder Bequemlichkeit. Welche Ansätze verfolgt das Gesundheitsamt, um diese Menschen besser aufzuklären und zu notwendigen Impfungen zu motivieren?