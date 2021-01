Zwei Wohnwagen und zwei Wohnmobile in Gevelsberg wurden völlig zerstört.

Feuerwehr Großeinsatz für Feuerwehr in Gevelsberg

Gevelsberg Zwei Wohnmobile und zwei Wohnwagen an der Bremmenstraße völlig ausgebrannt.

Großeinsatz der Gevelsberger Feuerwehr am frühen Dienstagmorgen: Zwei Wohnwagen und zwei Wohnmobile wurden bei einem Brand an der Bremmenstraße völlig zerstört. Verletzt wurde zum Glück niemand, die Feuerwehr schätzt den Sachschaden auf etwa 180.000 Euro. Die Polizei schließt eine Brandstiftung zu diesem Zeitpunkt nicht aus.

5.15 Uhr: „Schon auf der Anfahrt war das Feuer von Weitem aus zu sehen“, beschreibt Einsatzleiter Rüdiger Kaiser das Geschehen auf dem Abstellplatz, auf dem mehrere Fahrzeuge parkten. Ziel sei es gewesen, das Übergreifen der Flammen zu verhindern. Das ist zum Glück auch gelungen, auch wenn die Gegebenheiten vor Ort schwierig waren. Der starke Wind fachte die Flammen an, es war eisig kalt, außerdem fiel Schnee. Die Kräfte der Hauptwache Gevelsberg und der Löschzüge 2 und 3 waren im Einsatz, der Löschzug 1 sicherte auf der Wache den Brandschutz in der Stadt ab. Insgesamt waren 35 Einsatzkräfte der Feuerwehr im Einsatz, alarmiert waren auch der Rettungsdienst, sowie die Polizei. Der Einsatzort wurde um 7.20 Uhr an die Polizei zur Brandermittlung übergeben.