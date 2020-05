Hauptsache Schwelmer

Das Rennen um den Posten des Bürgermeisters in Schwelm verspricht spannend zu werden. Zum jetzigen Zeitpunkt haben gleich zwei ernstzunehmende Kandidaten im Rennen um den Chefsessel im Rathaus ihren Hut in den Ring geworfen. Beide Bewerber wohnen auch in Schwelm. Damit erfüllen beide auch die Grunderwartung der Bürger. Denn nach den gemachten Erfahrungen mit einer auswärtigen Kandidatin war nun wieder ein heimischer Bewerber an der Reihe.





Deshalb hat auch die SPD mit Stephan Langhard und haben das Bündnis von Grünen/CDU mit Heinz-Jürgen Lenz bisher alles richtig gemacht, indem sie Bewerber aus Schwelm auf ihren Schild gehoben haben. Die Vita der Kandidaten weist weitere Parallelen auf. Beide sind gelernte Verwaltungsfachleute. Den Unterschied macht die aktive politische Erfahrung und die Zugehörigkeit zu einer Partei. Das kann von Vorteil sein, muss es aber nicht. Das CDU-Mitglied Lenz ist Ratsherr im Rat der Stadt Schwelm. Langhard ist parteilos, aber nicht unpolitisch, sondern mit einer politischen Meinung, wie er mir im Gespräch sagte.



Beiden Kandidaten ist aber weiterhin gemein, dass sie zwar seit Jahrzehnten in Schwelm wohnen, aber bisher nicht wirklich in der Kreisstadt in der Öffentlichkeit der Bürger standen. In Zeiten von Corona im Wahlkampf mit Gesichtsmaske Profil beim Bürger zu gewinnen, ist eine Herausforderung. Eins ist aber jetzt schon klar: Der neue Bürgermeister wird ein Schwelmer sein. Das ist gut so.