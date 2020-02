Hinweisschild in Ennepetal: „Kreta“ liegt mitten in Milspe

Ennepetal. Eine neue Hinweistafel am Busbahnhof in Ennepetal erinnert an die Bezeichnung „Kreta“ für das einst dort gelegene Industrie- und Arbeiterviertel.

„Kreta, wo?“ Ja, das Kreta in Milspe ist gemeint. Wenn die Busse der VER den Busbahnhof ansteuern, dann fahren sie durch ein Gebiet, das Milspe wirtschaftlich groß machte. Sie fahren dann durch das ehemalige „Kreta“. Damit dieser Ort und seine Bezeichnung nicht vergessen werden, steht nun ein Hinweisschild direkt neben dem Busbahnhof.

Nein, Urlaubsstimmung gab es dort nicht, hier im Bereich zwischen Milsper Markt und der jetzigen Kreuzung Neustraße/Voerder Straße wurde hart gearbeitet, hier rauchten Schornsteine, hier schlug das industrielle Herz der Gemeinde Milspe, wie Hans Hermann Pöpsel schon 1997 in dieser Zeitung schrieb. Direkt neben den Fabriken lebten auch Familien in den sogenannten Arbeiterhäusern. Einige stehen noch in der Südstraße, seit einigen Jahren aufgehübscht.

Infotafel „Kreta“ Gemeinschaftliche Enthüllung Neben Klaus Rüggeberg und Hans Gerd Bangert waren beim Ortstermin zur Aufstellung der Hinweistafel Karl-Heinz Gockel vom Heimatverein Milspe und der Mitautor Hans Hermann Pöpsel mit Frau Helma Fischer-Pöpsel dabei. Ebenfalls vor Ort waren Bürgermeisterin Imke Heymann sowie Kulturabteilungsleiterin Bianca Euteneuer mit Kollegin Diana Rudloff-Heiner.

Bürgermeisterin Imke Heymann erzählte bei der offiziellen Aufstellung der Hinweistafel an Ort und Stelle, wie es zur Aufstellung kam. Es war der Heimatverein Milspe, der am 2. April 2018 bei der Stadt Ennepetal den Vorschlag einbrachte, das kleine namenlose Verbindungsstück zwischen Neu- und Südstraße als „Kreta“ zu benennen. Dies wurde vom Rat abgelehnt (wir berichteten). Bürgermeisterin Imke Heymann sagte es so in Richtung Heimatverein: „Sie haben uns damals kalt erwischt. Keiner wusste Genaues über Kreta.“

Auch der Heimatverein weiß nicht, warum dieses Viertel Kreta genannt wurde. Es war wohl ein Spitzname. Klaus Rüggeberg und Hans Gerd Bangert vom Heimatverein Milspe wissen aber, dass der Ruf Kretas in der Milsper Bevölkerung nicht besonders gut war. Noch in der Nachkriegszeit habe es in Milspe geheißen: „Kreta, Fuhr und Schacht, da nimm dich vor in acht.“ Der Heimatverein ist sich aber sicher, dass der Begriff „Kreta“ in den frühen Jahren des 20. Jahrhunderts in der Bevölkerung der ehemaligen selbstständigen Gemeinde Milspe auftauchte. Er umfasste das Industrie- und Arbeiterwohnviertel im gesamten Bereich der Süd- und der Gasstraße.

Weisen auf das Schild hin: Klaus Rüggeberg, Karl-Heinz Gockel, Bianca Euteneuer, Hans-Gerd Bangert, Imke Heymann, Hans Hermann Pöpsel und Frau Helma sowie Diana Rudloff-Heiner (von links). Foto: Hans-Jochem Schulte / WP

Der Text auf der Hinweistafel wurde vom Heimatverein Milspe sowie von Hans Hermann Pöpsel – er ist Vorsitzender des Arbeitskreises Ennepetaler Stadtgeschichte – erarbeitet. Imke Heymann dankte am Dienstag bei der offiziellen Aufstellung des Hinweisschildes den Autoren und dem Heimatverein Milspe. „Sie tragen dazu bei, dass alte Namen und Begriffe aus Milspe nicht in Vergessenheit geraten“, sagte die Bürgermeisterin. Das Bewahren sei wichtig.

Erzählungen, aber keine Unterlagen

In Gesprächen am Rande ging es auch über Erzählungen aus dem Milsper Kreta. Dort sollen streitbare Arbeiterfamilien gelebt haben. Auch vom Widerstand gegen die Nazis ist die Rede. So soll eine kommunistisch gesinnte Familie Flugblätter gegen das Regime gedruckt haben. Die Maschine habe man unter den Kohlen im Keller versteckt. Hans Hermann Pöpsel: „Unterlagen dazu liegen nicht vor. Es sind eben nur Erzählungen.“