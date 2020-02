Matinee und Museumsgespräch Höhlenforscher Stefan Voigt am 4. Oktober zu Gast

Höhlenforscher Stefan Voigt am 4. Oktober zu Gast

Die nächste „Matinée im Martfeld“ findet am Sonntag, 4. Oktober, 11 Uhr, statt (Eintritt frei). Dann wird Höhlenforscher Stefan Voigt, Vorsitzender des Arbeitskreises Kluterthöhle, über all das berichten, was sich im Schwelmer Untergrund befindet.

Am letzten Dienstag im Monat findet regelmäßig das Museumsgespräch statt. Die Kuratorin des Hauses Martfeld, Dr. Bärbel Jäger, informiert über ausgewählte Themen. Am 25. Februar stehen Uhren im Mittelpunkt. Dabei wird sie von Hartmut Danz unterstützt. Treffpunkt: 15 Uhr, Museumseingang.

Zum 1. März wird nach Information der Bürgermeisterin die Martfeld-Gastronomie wieder zur Verfügung stehen.