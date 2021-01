Impfzentrum im EN-Kreis: AHE entsorgt den Sondermüll

Ennepe-Ruhr Benutzte Schutzkleidung, leere Ampullen: Wenn der Betrieb in Ennepetal startet, wird auch medizinischer Sondermüll anfallen.

Benutzte Schutzkleidung, leere Ampullen des Impfstoffs, vertrauliche Dokumente: Wenn am 1. Februar der Betrieb im Impfzentrum des EN-Kreises in Ennepetal startet, wird auch Sonder- und Spezialmüll anfallen. Die AHE GmbH übernimmt als vom Kreis beauftragtes Unternehmen die Entsorgung des Abfalls.

Bereits Ende Dezember hat das Unternehmen mit Stammsitz in Wetter Abfall-Behälter im ehemaligen Aldi-Markt in Ennepetal aufgestellt. Zu diesem Zeitpunkt war noch unklar, ob die Impfungen vielleicht schon am 27. Dezember starten könnten. Neben Containern für Papier und Pappe sowie Leichtstoffverpackungen (Gelber Sack) und Restmüll steht auf dem Ennepetaler Gelände auch ein silberner Container. Hier hinein wird das hochsensible medizinische Material entsorgt: Masken und Schutzkleidung der DRK-Mitarbeiter, Kanülen, die leeren Ampullen des Impfstoffs.

Säcke in Signalfarben-Rot

„Die DRK-Mitarbeiter des Impfzentrums ziehen sich in einem Bereich des Zentrums um und entsorgen ihre benutzte Schutzkleidung wie Brillen, Hauben, Handschuhe, Schuhüberzieher und mehr in speziellen 120-Liter-Säcken“, sagt Ceylan Yürekli, Assistenz der AHE-Geschäftsführung. Diese Säcke seien extra in Signalfarben-Rot gekennzeichnet. Die Säcke würden anschließend mehrfach luftdicht verschlossen. Spitzes und scharfes Material wie Nadeln werde in einem verschließbaren, gelb-blauen Behälter entsorgt, der hohe Temperaturen und hohen Druck aushalten könne. Dieser Müll landet im silbernen Container auf dem Hof.

Der silberne Container mit dem medizinischen Sondermüll werde auf dem Gelände 24 Stunden am Tag gesichert. „Diese hochsensiblen Abfälle werden dann auf direktem Weg in eine Müllverbrennungsanlage gebracht und dort bei einer speziellen Temperatur verbrannt“, erklärt Ceylan Yürekli.

Akten werden vernichtet

Zwar laufe im Impfzentrum viel Schriftverkehr digital ab, es fielen aber dennoch Schriftstücke an, die vertrauliche Informationen enthielten. „Der Container, in dem personenbezogene Daten wie Akten landen, wird innerhalb von 24 Stunden abgeholt, und das Material vernichten wir am Standort Wetter direkt“, sagt Yürekli.

Wie viel Abfall pro Tag am Impfzentrum anfällt, können weder die AHE noch der Kreis derzeit beziffern. Denn noch ist nicht abzusehen, wie viele Menschen pro Tag geimpft werden. „Es ist aber sehr beeindruckend, in welcher Schnelligkeit dort eine hochprofessionelle Einrichtung geschaffen wurde“, sagt Ceylan Yürekli.