Corona im EN-Kreis: „Infektionszahlen werden steigen“

Seit diesem Tag ist nichts mehr, wie es war. Am 28. Februar trat der Krisenstab des Ennepe-Ruhr-Kreises wegen Corona-Pandemie das erste Mal zusammen. Dessen tägliche Aufgabe ist es, Gefahren zu analysieren, zu bewerten, Maßnahmen zu treffen und Vorgaben umzusetzen mit einem Ziel: die Ausbreitung eindämmen, die Zahl der Toten so gering wie möglich halten. Den Hut haben in dieser Runde Michael Schäfer und Astrid Hinterthür auf, deren Leben und Arbeit sich seit diesem denkwürdigen Tag auch komplett auf den Kopf gestellt hat. Wie diese Auswirkungen genau aussehen und wovor sie am meisten Angst hat, darüber spricht Astrid Hinterthür, Fachbereichsleiterin beim Ennepe-Ruhr-Kreis mit dieser Redaktion.

Ein Krisenstab als Dauereinrichtung war bislang in keinem Szenario vorgesehen. Wie gehen Sie damit um?

In der Tat ist dieses Gremium eigentlich darauf ausgelegt, kurzfristig einberufen zu werden und Dinge, die akut passieren, in zwei, drei Tagen zu regeln. Ich bin seit fünf Jahren beim Ennep-Ruhr-Kreis beschäftigt und während dieser Zeit haben wir den Krisenstab einige Male im Rahmen der Flüchtlingskrise im Jahr 2015 und während der Grippewelle im Winter von 2018 auf 2019 einberufen. Da war das auch in etwa so. Dann kam Corona und mit dem 28. Februar eine Arbeit, mit der wir Neuland betreten haben

Was heißt das konkret?

Wir haben uns bis vor einer Woche täglich um 8.15 Uhr sowie samstags und sonntags um 11 Uhr in einem großen Sitzungsraum getroffen und uns besprochen. Dabei sind stets Vertreter der Fachbereiche, der Feuerwehr, der Polizei, des Rettungsdienstes, die Amtsärztin und so weiter. Zu Beginn hatten wir eine Rund-um-die-Uhr-Erreichbarkeit. Nun ist einiges auch routinierter geworden, wir ersparen uns die Treffen am Sonntag. Die telefonische Erreichbarkeit ist in mehreren Schritten auf 8 bis 18 Uhr reduziert worden. Für den Rest des Tages gibt es eine Rufbereitschaft, die Michael Schäfer und ich uns teilen.

Wie sieht Ihre Prognose zu den Lockerungen aus? Müssen Sie die Taktung bald wieder hoch fahren?

Ich nehme zwar beispielsweise in der Mittagspause wahr, dass die Menschen sehr diszipliniert sind, aber da müsse wir uns keine Illusionen machen: Die Infektionszahlen werden steigen. Ich habe Fernsehbilder aus Münster gesehen und war geschockt, wie dicht die Menschen sich aneinander in der Öffentlichkeit aufhalten. Ich habe allerdings insbesondere für die jungen Menschen großes Verständnis, dass es für sie sehr schwer ist. Mit 18 waren wir doch auch permanent mit unseren Freunden unterwegs. Wirkliche Besserung wird es aus meiner Sicht erst geben können, wenn ein Impfstoff existiert.

Welche Auswirkungen hat diese enorme berufliche Belastung auf ihr restliches Leben?

Im Beruf kümmere ich mich fast ausschließlich um Corona. Wir haben zum Glück ein sehr großes, top-motiviertes Team. Vor allem zu der Zeit, als wir fast 800 Menschen gleichzeitig in Quarantäne hatten, war das ein Arbeiten am Limit. Die meiste Arbeit stecken wir in die Unterbrechung von Infektionsketten. Dafür müssen wir recherchieren, und insbesondere wenn Krankenhäuser oder Altenheime betroffen sind, schnell und gründlich agieren.

Haben Sie noch ein Privatleben?

Mein Mann ist da sehr rücksichtsvoll, er bekocht mich und fragt oft, ob ich ein Glas Wein zum Essen möchte, wenn ich abgekämpft nach Hause komme. Alle zwei Tage sage ich dann: „Nein, ich hab doch Bereitschaft.“ (lacht) Im Ernst: Natürlich muss auch ich – wie jeder andere – ganz persönlich schauen, wie ich durch die Krise komme. Mir fehlt da am meisten mein Sport, den ich versuche zu kompensieren.

Was halten Sie von der Öffnung der Schulen?

Ganz klar: Je mehr Menschen sich begegnen, desto mehr stecken sich an. Die Kinder bringen das Virus mit nach Hause. Man muss in jedem einzelnen Fall klären, ob der Abstand gewährleistet ist. Das ist das Wichtigste überhaupt.

Was ist Ihr Horrorszenario?

Bis jetzt ist alles recht gut gelaufen, aber der Horror wäre ein großer Ausbruch in einem Altenheim wie in Wolfsburg mit 40 Toten. Das ist dank der guten Arbeit bislang nicht passiert, ich muss aber auch ganz klar sagen, dass wir bisher auch eine gehörige Portion Glück hatten, dass wir die Menschen in Heimen oder Krankenhäusern immer schnell isolieren konnten.

Was wird Sie in den kommenden Wochen am meisten beschäftigen?

Zunächst die Öffnung der Schulen, aber auch das sukzessive Hochfahren des restlichen öffentlichen Lebens. Es ist an so vielen Stellen so viel zu beachten, dass die Menschen sich bei uns melden. Frisöre, Fußpfleger, Pflegedienste – sie alle haben viele Fragen, was sie dürfen und was nicht. Alle sind bemüht, sich trotz wirtschaftlichen Drucks korrekt zu verhalten. Insgesamt glaube ich, dass wir in Deutschland auch wegen unserer guten Verwaltungen viel richtig machen.