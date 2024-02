Ist Schwelmer (37) ein brutaler Schläger? Verlobte schweigt

Eine Frau hält ihren Kopf in den Händen (gestellte Szene). Ein Schwelmer soll u. a. seine Freundin brutal zusammengeschlagen haben.

Schwelm Drogen, Diebstahl, Körperverletzung: Einem Schwelmer wird der Prozess gemacht. Die Verlobte schweigt, obwohl er sie brutal geschlagen haben soll.

Die Vertreterin der Staatsanwaltschaft beim Schöffengericht im Amtsgericht Schwelm braucht beim Verlesen der Anklageschrift wahrlich einen langen Atem. Sechs Straftaten werden einem 37 Jahre alten Mann aus Schwelm vorgeworfen.

Den Beginn macht eine Tat vom 17. August 2020. Mutmaßlich nach einem Beziehungsstreit wird der Mann in der Wohnung seiner Freundin in Schwelm festgenommen. Dabei entdecken die Polizisten 1,22 Gramm Haschisch beim 37-Jährigen. Damit lautet der erste Vorwurf: unerlaubter Besitz von Betäubungsmitteln.

Am 5. Juni 2021 soll der Mann seiner Freundin durch einen Faustschlag eine blutige Nase verpasst haben. Sieben Tage später soll er am Schwelmer Bahnhof einem Mann derart fest ins Gesicht geschlagen haben, dass dessen Zahnprothese kaputt gegangen sein soll.

Am 12. Februar 2022 soll der 37-Jährige seine Freundin vier Mal bis zur Bewusstlosigkeit gewürgt und ihr gedroht haben, sie umzubringen. Zudem soll er ihr Kopfstöße verpasst haben. Der Angeklagte beendet das Jahr 2022 damit, betrunken und unter Drogen mit einem Fahrrad auf der Moltkestraße in Schwelm Schlangenlinien und in den Gegenverkehr zu fahren.

Am 25. Januar 2023 klaut der Mann von einem Werksgelände an der Berliner Straße in Schwelm ein 3600 Euro teures E-Bike. 10 Minuten nach der Tat wird der Mann geschnappt.

Vor dem Schöffengericht gibt der Schwelmer den Drogenbesitz, die Trunkenheitsfahrt und den Fahrraddiebstahl zu. Bezüglich der Körperverletzungsdelikte schweigt er. Seine Freundin, die seit Kurzem seine Verlobte ist, macht im Zeugenstand von ihrem, ihr durch die Verlobung zustehenden Aussageverweigerungsrecht, Gebrauch.

Der mutmaßlich Geschädigte mit der Zahnprothese erscheint trotz Ladung nicht. Deshalb gibt es einen Fortsetzungstermin.

