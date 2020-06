Joey Kelly kommt ins Gevelsberger Autokino

Joey Kelly, Musiker und Mitglied der Kelly Family sowie bekannter Extremsportler kommt am Samstag, 20. Juni ins Autokino von Filmriss und AVU nach Gevelsberg. Die Veranstaltung wird präsentiert von Pro City Gevelsberg. Unter dem Titel „Abenteuer Leben“ wird Kelly einen Multivisionsvortrag voller Geschichten aus seinem von Herausforderungen geprägten Leben präsentieren. Darüber hinaus gewährt er bislang kaum bekannte Einblicke in die Geschichte der Kelly Family.

Als deren Mitglied wird Joey Kelly in den Neunzigern weltberühmt. In den Jahren zuvor zieht er als Kind und Jugendlicher mit der Familie durch Europa und die USA, um mit Straßenmusik den Lebensunterhalt zu verdienen. Anfangs als Ausgleich gedacht, verändert der Sport mit der Zeit sein Leben.

Enorme sportliche Leistungen

Auf der Suche nach der ultimativen Herausforderung steckt sich Joey Kelly immer höhere Ziele: Er reist in die abgelegensten Gegenden, um an den härtesten Ultra-Wettkämpfen der Welt teilzunehmen, absolviert mehr als 50 Marathons, mehr als 30 Ultramarathons und neun Wüstenläufe. Beim „Race Across America“ durchquert er auf dem Fahrrad viermal die USA von der West- zur Ostküste. Innerhalb eines Jahres absolviert er erfolgreich unglaubliche acht Ironman-Triathlons – bis heute ein ungebrochener Rekord.

In dem rund zweistündigen, mit vielen Videos angereicherten Multivisionsvortrag spricht Kelly nicht nur über die frühen Jahre der Kelly Family, sondern berichtet auch über die unmenschlich erscheinenden Erfahrungen als Ausdauer- und Extremsportler. Er spricht darüber, wie er selbst in scheinbar ausweglosen Situationen mit Disziplin und Ehrgeiz letztlich doch zum Ziel gelangt ist.

Im Winter 2010/2011 macht Kelly sich mit Markus Lanz auf, um in zehn dramatischen Tagen bei Temperaturen von bis zu -40°C die Strecke von 400 Kilometern bis zum Südpol zurückzulegen. Eine unglaubliche Herausforderung an Körper und Geist. 2010 läuft er zu Fuß in 17 Tagen und 23 Stunden von Wilhelmshaven bis zur 2.962 Meter hohen Zugspitze – ohne fremde Hilfe.

Einblicke ins Leben der Kelly Family

Joey nimmt kein Essen oder Geld an, schläft draußen und ernährt sich von dem, was ihm die Natur gibt. 2017 startet er seinen zweiten Deutschlandlauf in Warnemünde und legt die Strecke zur Zugspitze sogar noch schneller in 15 Tagen und 23 Stunden zurück.

Außerdem gewährt Kelly private Einblicke hinter die Kulissen der Kelly Family. In einem Kapitel seines Vortrags präsentiert er bislang kaum bekannte Fotos und Videos aus der Zeit vor dem Durchbruch, als die Eltern noch lebten und die ganze Familie den Lebensunterhalt mit Straßenmusik bestritt. Auch weitere Themen wird er am 20. Juni besprechen.

Die Tickets für das Gevelsberger Autokino kosten 40 Euro pro Auto mit zwei Personen plus Gebühren und sind unter www.filmrisskino.de erhältlich.