Polizei Jugendliche werfen Scheiben an Schwelmer Schule ein

Schwelm. Jugendliche haben mehrere Fensterscheiben des leerstehenden Gebäudes der ehemaligen Hauptschule in Schwelm eingeschmissen.

Sachbeschädigung an einem leerstehenden Gebäude: Eine 30-jährige Zeugin hörte am Montag, gegen 18.30 Uhr, bei ihrem Spaziergang mit dem Hund an der Holthausstraße ein lautes Klirren aus Richtung des leerstehenden Schulgebäudes. Kurz danach sah sie eine Gruppe Jugendlicher – zwei Jungen, drei Mädchen – aus Richtung Schule davonlaufen.

Wie sich herausstellte, hatten die Jugendlichen mehrere Fensterscheiben der Schule eingeworfen.