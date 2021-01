Katholische Bücherei Schwelm mit Abholservice

Die Bücherei St. Marien bietet ab sofort jeden Donnerstag von 16.30 bis 17.30 Uhr einen kontaktlosen Abholservice für vorbestellte Medien an der Hanauer Straße an.

Schwelm Not macht erfinderisch: Die Katholische Öffentliche Bücherei St. Marien in Schwelm startet einen Abholservice

Schwelm. Die Bücherei St. Marien an der Hanauer Straße bietet ab sofort jeden Donnerstag von 16.30 bis 17.30 Uhr einen kontaktlosen Abholservice für vorbestellte Medien an. Diese können im Vorraum der Bücherei abgeholt werden. Für Rückgaben steht eine Kiste bereit. Die Auswahl der Medien kann online unter bibkat.de/buecherei-st-marien-schwelm per Mail erfolgen. Bestellschluss ist jeweils Mittwoch für donnerstags.

Wichtig: Dieses Angebot gilt nur für vorbestellte Medien. Eine Beratung an der Tür sowie das Betreten der Bücherei ist nicht möglich. Es gelten die AHA-Regeln. Für Rückfragen ist das Team per Mail erreichbar: buecherei.schwelm@propstei-marien.de