Kiloweise Drogen bei Festnahme in Gevelsberg gefunden

Mehrere Kilogramm Amphetamin und Marihuana hat die Polizei bei einem mutmaßlichen Dealer-Pärchen aus der Südstraße gefunden. Während der 32-Jährige in der Justizvollzugsanstalt Wuppertal Vohwinkel in Untersuchungshaft sitzt, ist seine 27-jährige Lebensgefährtin nach ihrer Verhaftung wieder auf freiem Fuß. „Es besteht bei ihr keine Fluchtgefahr“, sagt Sonja Wever, Pressesprecherin der Polizei auf Nachfrage dieser Zeitung.

Die Polizei hatte das mutmaßliche Drogen-Duo in der Südstraße festgenommen (wir berichteten). Dabei fing die ganze Geschichte für die Polizisten als Routinemaßnahme an. Auf Höhe der Hausnummer 50 kontrollieren zwei Streifenbeamte einen 32-jährigen Gevelsberger. Sie finden mehrere Druckverschlusstütchen mit weißem Pulver bei ihm.

Schnell ist klar: Die Wohnung des Gevelsbergers wird umgehend durchsucht. Um den mutmaßlich Kriminellen bewachen zu können, und gleichzeitig die Wohnung nach Drogen abzusuchen, ruft die Streife Verstärkung.

Nachbarn beobachten Szenerie

Die ist in Form von drei weiteren Streifenwagen nach wenigen Minuten vor Ort, mittlerweile ist auch die Nachbarschaft auf das Treiben auf der Straße aufmerksam geworden, beobachtet die Szenerie von den Balkonen und Fenstern aus. Sie sehen, wie die Polizisten sich nach einem längeren Gespräch mit dem Verdächtigen zu dessen Wohnung in einem Mehrfamilienhaus aufmachen.

Die Gruppe verschwindet in dem Haus, in dem der 32-Jährige wohnt. Auch seine 27-jährige Lebensgefährtin hält sich zu diesem Zeitpunkt dort auf. „Da nicht ausgeschlossen werden konnte, dass sich dort weitere Betäubungsmittel befinden, wurde auch die Wohnung durchsucht“, begründet die Kreispolizeibehörde am Montag die Maßnahme. Volltreffer: In nicht sonderlich kreativen Verstecken finden die Polizisten zwei Kilogramm Amphetamin und ein Kilogramm Marihuana.

Der Straßenwert unterliegt Schwankungen, die Gesamtmenge dürfte im Verkauf aber mindestens 25.000 Euro bringen. Dazu kommen mehrere Stangen unverzollter Zigaretten. „Das waren so viele Stangen, dass wir auch bei den Zigaretten davon ausgehen, dass sie für den illegalen Weiterverkauf bestimmt waren“, sagt Sonja Wever.

Infobox Mögliche Strafen Sollte der Fall des Gevelsbergers als gewerbsmäßiger Drogenhandel eingestuft werden, droht ihm eine Mindeststrafe von einem Jahr Gefängnis. Es bleibt allerdings abzuwarten, wie sich seine strafrechtliche Biografie darauf auswirkt, denn der Gevelsberger ist wegen Drogendelikten längst bei der Polizei bekannt.

Jetzt schauen die Polizisten ganz genau hin: Auch ein Auto vor dem Haus des Mannes wird augenscheinlich durchsucht. Nach einer Weile führen sie den Gevelsberger in Handschellen wieder auf die Straße, um ihn in einen der Streifenwagen zu setzen und zur Vernehmung mit auf die Wache zu nehmen.

Die anderen Beamten bleiben noch, mit Spürhunden untersuchen sie auch die Umgebung. Dann wird auch die 27-Jährige festgenommen. Während ihr Lebensgefährte in der JVA Wuppertal-Vohwinkel eingesperrt wird, kommt die Frau wieder auf freien Fuß, weil laut Einschätzung der Ermittler keine Fluchtgefahr besteht. Gegen sie ermitteln die Beamten jedoch auch weiterhin wegen Mittäterschaft.