Kinderschutzbund Gevelsberg: Kleiderladen darf wieder öffnen

Der Kleiderladen des Kinderschutzbundes in der Mittelstraße öffnet am Montag, 4. Mai, wieder seine Türen. Auch diese Anlaufstelle für Familien und Kinder musste mit einer vorübergehenden Schließung wegen des Coronavirus’ umgehen.

Wie der Kinderschutzbund mit den derzeitigen Einschränkungen zurechtkommt, wie es nach der Öffnung des Ladens weitergeht und welche Auswirkungen die Pandemie für den Kinderschutz haben kann, erklärt Barbara Lützenbürger, Vorsitzende des Kinderschutzbundes Gevelsberg, im Gespräch mit dieser Zeitung.

Das Geschäft an der Mittelstraße sei nicht nur ein Kleiderladen. Vielmehr sei es ein Ort der Beratung und der Zusammenkunft. „Der Kleiderladen ist ein Ankerpunkt für Hilfe in Gevelsberg“, so Lützenbürger. In den vergangenen Jahren sei viel Beratung angenommen worden.

Öffnungszeiten bleiben bestehen Der Kleiderladen des Kinderschutzbundes Gevelsberg öffnet am Montag, 4. Mai, wieder seine Türen. Der Laden ist in der Mittelstraße 78 zu finden. Die gewohnten Öffnungszeiten bleiben bestehen. Sie lauten wie folgt: Dienstag und Mittwoch ist der Laden von 10 bis 12 Uhr geöffnet, Montag und Donnerstag von 15 bis 17 Uhr, Samstag von 10 bis 13 Uhr.

Das liege unter anderem an der guten Vernetzung und den vielen Kooperationspartnern, die der Kinderschutzbund in Gevelsberg hat. Die Vorsitzende erklärt, dass der Kinderschutzbund beispielsweise mit dafür gesorgt hat, dass es an allen Grundschulen in Gevelsberg Schulsozialarbeiter gibt.

Trotz der zeitweisen Ladenschließung habe der Kinderschutzbund versucht, Ansprechpartner zu bleiben. So wurde der Kontakt beispielsweise über soziale Medien und per Telefon aufrechterhalten. „Wir hoffen sehr, dass die Kinder und Familien gut durch diese Krise kommen“, sagt die Vorsitzende. Für Kinder sei es wichtig, rauszukommen und soziale Kontakte zu haben. Es könne auch zu einem Rückschritt beim Erlernen von Sprachen kommen, gibt Lützenbürger zu bedenken.

Dabei denkt sie besonders an Kinder mit Migrationshintergrund, die durch den Kontakt zu Freunden oder Mitschülern die Sprache erlernen. In Bezug auf das aktuelle Thema „Coronahelden“ erzählt die Gevelsbergerin, dass für sie vor allem die Eltern „Coronahelden“ seien, die die Krise gemeinsam mit ihren Kindern meisterten. Deshalb richtet Lützenbürger im Namen des Kinderschutzbundes ein großes „Dankeschön“ an alle Eltern, die mit dieser außergewöhnlichen Situation zu kämpfen haben.

Sämtliche Aktionen abgesagt

Der Kinderschutzbund in Gevelsberg setze sich mit der Frage auseinander, welche Unterstützung für Eltern geschaffen werden kann, damit das Kindeswohl wieder an erster Stelle steht. Sämtliche Aktionen der „Lobby für Kinder“, wie beispielsweise der geplante Schwimmtag, mussten abgesagt werden. Daher überlegt der Verein aktuell, wie er den Kindern eine schöne Sommerferienzeit bereiten kann.

Ob oder inwiefern die bisher geplanten Aktivitäten in den Sommerferien stattfinden können ist derzeit noch ungewiss. Der Kleiderladen öffnet am Montag unter besonderen Hygienemaßnahmen. Die Mitarbeiter werden Hygienemasken tragen und es wird Desinfektionsmittel vorhanden sein. Die Gesundheit aller Menschen habe oberste Priorität, so Lützenbürger. Die Vorsitzende richtet sich außerdem mit einer Information an alle Sachspender: „Wir haben die Spendenannahme vorerst eingestellt“.

Auch nach der Ladenöffnung sollen aufgrund der Hygiene bis auf Weiteres keine Spielzeuge oder Kleider abgegeben werden. Der Kleiderladen sei momentan sehr gut bestückt, so dass jeder Kleidung für den Sommer im Geschäft finden werde. Falls gespendet werden möchte, sollten sich die Spender vorher telefonisch informieren, ob eine Spendenannahme möglich sei, bittet die Vorsitzende.