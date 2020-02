Kita in Ennepetal-Hasperbach wächst mit leichter Verzögerung

Der Neubau der Städtischen Kindertagesstätte Hasperbach wächst – wenn auch mit leichter Verzögerung.

Die letzte obere Decke wird in diesen Tagen betoniert, so dass der Rohbau in Kürze fertig ist. „Der Auftrag für die Haustechnik ist vergeben“, erklärte der Vorstand der Stadtbetriebe (SBE), Joachim Hübner jüngst im Betriebsausschuss. Pech habe man bei der Ausschreibung für die Fenster und Außentüren gehabt – nicht ein einziges Angebot sei eingegangen. Daher müsse man neu ausschreiben, was etwa vier Wochen Zeitverlust mit sich bringe. „Im Großen und Ganzen sind wir aber im Zeitziel“, betonte Hübner. Die Kita solle wie geplant im Sommer, möglichst zu Beginn des neuen Kindergartenjahres am 1. August, in Betrieb gehen können.

Der Neubau entsteht auf dem Gelände der ehemaligen Schule Haspetal, deren Altbau dafür abgerissen worden war. Das Gebäude wird die bisherige Kita im Ortsteil ersetzen und künftig vier statt zwei Gruppen Platz bieten. Bürgermeisterin Imke Heymann versprach dem SPD-Fraktionschef Volker Rauleff, der auch Ehrenvorsitzender des TuS Haspetal ist, dass der traditionelle Willi-Comin-Lauf des Vereins am 16. Mai stattfinden könne.