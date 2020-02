Kita-Notstand in Schwelm: Es fehlen weitere 100 Plätze

Auf Eltern von kleinen Kindern wartet ein spannender Monatsendspurt. Bis zum 27. Februar hofft Jugendamtsleiter Olaf Menke Klarheit darüber zu haben, wie viele Kita-Restplätze er in Schwelm noch vergeben kann. Momentan stehen 144 Mädchen und Jungen auf der Warteliste.

Menke berichtete im Jugendhilfeausschuss von Erfahrungswerten. Danach könnten im Rahmen der Restplatzvergabe 50 Kinder einen Platz erwarten. „Es bleibt dann immer noch ein Delta von rund 100 Kindern, die wir nicht versorgt haben“, rechnete Menke der Politik vor. Anders ausgedrückt: Schwelm fehlen rund 100 Betreuungsplätze – ein Drittel im U-3- und zwei Drittel im Ü-3-Bereich.

Hinter der DRK-Kita „Die Wilde 13“ in der Jesinghauser Straße ist noch ein Bolzplatz. Hier soll bis zum Sommer 2021 der neue Kindergarten „Freundschaftsinsel“ gebaut werden. Foto: Bernd Richter / WP

Eltern haben einen Gesetzesanspruch auf einen Betreuungsplatz. Die Konsequenz: bis zum Start des neuen Kindergartenjahrs muss in Schwelm eine weitere vierzügige Einrichtung mit 65 Plätzen fertig sein. „Unser Ziel muss es sein, das bis zum 1. August zu realisieren“, brachte es Beigeordneter Ralf Schweinsberg auf den Punkt.

Aus zeitlichen Gründen kann das selbstverständlicher Weise kein Neubau sein. Menke offerierte der Politik im Jugendhilfeausschuss zwei Möglichkeiten: Entweder werde das ein Container-Kindergarten sein oder eine bestehende Immobilie müsse zu einem Kindergarten umgebaut werden. „Ich kann nicht sagen, wie die Kita aussieht und auch nicht, wo sie sein wird. Ich weiß nur, wir werden sie brauchen“, so Olaf Menke. Mit Hochdruck sucht die Verwaltung nach Lösungen. Selbst die alte Turnhalle Schillerstraße wurde als Standort geprüft, das sei Jahren leerstehende Gebäude sei aber nicht mehr revitalisierbar, so Schweinsberg. Ins Visier genommen wurde auch der Sportplatz Rote Berge. Dort gibt es Wasser- und Stromanschlüsse, das Gelände hat die Stadt aber als möglichen Bauplatz für die Nachbarschaften der Dacho versprochen.

Es fehlt an Fachkräften

Für Ralf Schweinsberg ist das größere von zwei Problemen nicht das Raumproblem. „Das Flächenthema ist das eine. Das ist beherrschbar. Nur, wer soll die Kinder betreuen. Wir müssen Personal haben“, richtete der Erste Beigeordnete den Fokus auf eine weitere Baustelle. Und die wird in Zukunft sogar noch weit größer sein. Zwei weitere Kitas werden in den nächsten Monaten in Schwelm gebaut. Die Bodenplatte für die Kita „Am Alten Bahnhof“, Rheinische Straße ist bereit gegossen. Hinter der „Wilden 13“ des DRK an der Jesinghauser Straße, wo jetzt der Bolzplatz ist, soll bis zum Jahr 2021 ein weiterer Kindergarten, die „Freundschaftsinsel“, stehen. Die Kinder, die dort einmal einziehen werden, sind momentan in zwei Übergangseinrichtungen am Loh und am Kiefernweg untergebracht. Der Grundstücksverkauf zwischen Stadt und Sparkasse wird gerade verhandelt.

Zu diesen Personalproblemen gesellt sich noch die KiBiz-Reform, die Weiterentwicklung des Kinderbildungsgesetzes. Die darin verankerten Verbesserungen wirken sich direkt auf den Personalschlüssel aus. Es werden wohl weitere Stellen geschaffen werden müssen.

Über „Kita-Online“ Kinder für Kita voranmelden

„Kita-Online“, die digitale Voranmeldesoftware der Stadt Schwelm für Mütter und Väter, ist seit November 2019 im Internet scharf geschaltet. Auf diesem Weg müssen Kinder auf www.schwelm.de vorangemeldet werden, für die Eltern einen Kita-Platz (U3 und Ü3) benötigen. Ennepetal setzt den Kita-Navigator seit Januar 2018, in Gevelsberg streiten die politischen Parteien gerade darüber, wer sich im Wahljahr damit rühmen darf, diesen Online-Kita-Planer auf den Weg gebracht zu haben.