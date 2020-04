Klarheit schaffen

Brautpaare wissen aktuell nicht, ob ihre Hochzeit stattfinden kann. Die Politik sollte für Klarheit sorgen, findet Volontärin Nadine Przystow.

Auf die eigene Hochzeit sollten Paare mit Freude blicken und nicht mit einem Gefühl der Unsicherheit. Monatelang haben sie diesen besonderen Tag geplant. Und möglicherweise kann der jetzt nicht stattfinden – jedenfalls nicht so, wie man ihn sich ausgemalt hatte. Die Ungewissheit ist dabei das, was am meisten stört.

Klare Regeln für private Feiern gefordert

Doch konkrete Regelungen für private Feiern gibt es seitens der Politik derzeit nicht. Genau das aber wünschen sich die Paare und kein „vielleicht, vielleicht auch nicht“. Sie wollen eine Antwort darauf, ob der Hochzeitstermin stattfinden kann. Ihre aktuellen Überlegungen sind geprägt von der Hoffnung, dass es doch klappt. Eine Hoffnung, die bei einem so emotionalen Ereignis verständlich ist.

Konkrete Vorgaben helfen, auch konkrete Entscheidungen zu treffen. Wenn das am Ende heißt, die Hochzeit muss ausfallen, ist das schade, aber die Paare können sich zumindest darauf einstellen.