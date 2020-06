Klavier-Festival Ruhr: Konzerte in Schwelm abgesagt

Schwelm. Die Anforderungen der Corona-Schutzverordnungen können an allen Spielstätten des Klavier-Festivals Ruhr eingehalten werden – bis in Schwelm.

Hierzu Intendant Prof. Franz Xaver Ohnesorg: „Aufgrund der hervorragenden räumlichen Verhältnisse können wir das vorgegebene Sicherheits- und Schutzniveau für unsere Konzertbesucher in allen Fällen erfüllen – mit einer einzigen Ausnahme, nämlich im Ibach-Haus in Schwelm. Auch dort wären die Regelungen der Covid-Schutzverordnung einhaltbar, aber im Blick auf den anzustrebenden Luftaustausch wegen der relativ niedrigen Saaldecke nicht in dem von uns angestrebten Optimum. Deshalb werden wir entgegen unserer aktuellen Ankündigung, auf die Durchführung der für Sonntag, 7. Juni, mit Jos van Immerseel und für Samstag, 20. Juni, mit Heidrun Holtmann vorgesehenen Konzerte in Schwelm verzichten.“

Eintrittskarten können dort, wo sie erworben wurden, zurückgegeben und erstattet werden. Das Klavier-Festival Ruhr freut sich natürlich, wenn zurückgegebene Karten in einen Gutschein oder in eine Spende zugunsten der Stiftung Klavier-Festival Ruhr umgewandelt werden. In diesem Fall erbittet das Festival die Rücksendung der Eintrittskarten mit Nachricht an die Stiftung Klavier-Festival Ruhr, Brunnenstraße 8, 45128 Essen.