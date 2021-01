Knapp 25.000 Menschen im Kreis in erster Impfstufe

Ennepe-Ruhr. Corona-Schutzimpfung im Ennepe-Ruhr-Kreis: Nächste Impfstoff-Lieferung am 8. Januar, knapp 25.000 Menschen sind 80 Jahre oder älter.

Knapp 25.000 Menschen im Ennepe-Ruhr-Kreis zählen zu den ersten, die ihre Corona-Schutzimpfung erhalten. Wie viele Männer und Frauen in der Altersgruppe 80 plus bereits in den Altenheimen erreicht wurden, dazu konnte die Kreisverwaltung am Donnerstag, 7. Januar, noch keine Auskunft geben, da die Termine der Heime direkt mit der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe vereinbart werden. Die nächste Impfstoff-Lieferung ist für Freitag, 8. Januar, angekündigt. Neuigkeiten gibt es auch zum weiteren Prozedere.

Nach einer Telefonkonferenz mit dem NRW-Gesundheitsministerium am 6. Januar steht fest, dass die jeweiligen Stadtverwaltungen ihre Bürger anschreiben sollen, die für eine Impfung aufgrund ihres Alters in Frage kommen. Ein entsprechendes Schreiben wird derzeit in Düsseldorf erarbeitet und soll noch in dieser Woche den Kreisen und Städten vorliegen.

Nächste Lieferung am 8. Januar

Laut der Angaben des Statistischen Landesamtes IT.NRW lebten am Stichtag 31. Dezember 2019 insgesamt 24.605 Menschen im Kreis, die 80 Jahre oder älter sind. In Ennepetal waren es 2351, in Gevelsberg 2209 und in Schwelm 2236 Menschen. Aktuellere Zahlen stehen dem Kreis derzeit noch nicht zur Verfügung, die vorliegenden machen aber die Größenordnung deutlich, mit der in der ersten Impfstufe gerechnet wird.

Wie vom Landesministerium angekündigt, sollen diese Menschen ab dem 18. Januar Post erhalten - mit einer Art Einladung ins Impfzentrum in Ennepetal. Die Briefempfänger müssen daraufhin bei der Kassenärztlichen Vereinigung Westfalen-Lippe einen individuellen Termin vereinbaren. Noch besteht diese Möglichkeit nicht. Wenn das Vergabeportal freigeschaltet ist, kann per Telefon unter 116117 oder online (die Adresse ist noch nicht bekannt gegeben worden) ein Termin vereinbart werden.

Klinikmitarbeiter mit großer Priorität

Wann das den Betrieb aufnehmen kann, das steht noch unklar. Es ist von Anfang Februar die Rede, ein konkretes Datum teilte das Landesministerium noch nicht mit. Alles hängt davon ab, wann ausreichend Impfstoff zur Verfügung steht. Bisher wurden 281.775 Impfdosen nach Nordrhein-Westfalen geliefert. Am 8. Januar sollen weitere 141.375 folgen. Ab der dritten Kalenderwoche bis zur siebten, also Mitte Februar, „sind wöchentliche Lieferungen in Höhe von 141.375 Impfdosen seitens des Bundes angekündigt worden“, teilt das Ministerium auf Nachfrage mit. Wann mit einer Lieferung des zweiten mittlerweile zugelassenen Impfstoffs (Moderna) zu rechnen ist, ist unklar.

Fest steht, dass im Ennepe-Ruhr-Kreis kein Impfstoff vergeudet werden soll. Die Kreisverwaltung teilt mit, dass Impfdosen, die während einer Impfaktion in einem Heim übrigbleiben, vorrangig an Krankenhausmitarbeiter gehen. Einige Impfungen fanden bereits schon statt, diese sollen ab dem 18. Januar intensiviert werden, dann wenn auch die Wiederholungsimpfungen anstehen.

