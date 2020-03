Kolpingsfamilie sammelt keine Altkleider mehr

Ennepetal. Die Kolpingsfamilien in Ennepetal geben die halbjährlichen Altkeidersammlungen auf. Letztmals wird am 25. April im Stadtgebiet gesammelt.

Die Kolpingsfamilie gibt die Altkleidersammlungen auf. Die letzte Sammlung wird am 25. April stattfinden. Das wurde in der Jahreshauptversammlung der Kolpingsfamilie Milspe beschlossen.

Grund für den Schritt sei die Situation auf dem Altkleidermarkt, hieß es in der Versammlung. Durch den rapiden Preisverfall für Erlöse aus dem Verkauf von Altkleidern in letzter Zeit sei eine Wirtschaftlichkeit nicht mehr gegeben. Nicht abzusehen sei auch, ob sich die Situation auf dem Altkleidermarkt in naher Zukunft wieder verbessern werde.

Letzter Termin am 25. April

Aus diesem Grund beschlossen die anwesenden Kolpingmitglieder, ihre Altkleiderannahme im Kolpingtreff Kirchstraße/Ecke Berninghauser Straße im Herbst aufzugeben. Außerdem werden die halbjährlichen Altkleidersammlungen im gesamten Stadtgebiet, die gemeinsam mit der Kolpingsfamilie Voerde durchgeführt wurden, eingestellt. Die letzte Sammlung findet am Samstag, 25. April, statt, der Erlös ist wie immer für die Seniorenheime Haus Elisabeth und Haus Am Steinnocken sowie alle Kindergärten in Ennepetal bestimmt.

Auf der Tagesordnung der Jahreshauptversammlung standen neben den Jahresberichten auch Wahlen an. Da durch die Krankheit und den Tod des langjährigen Präses der Kolpingsfamilie Milspe, Diakon Michael Nieder, dieses Amt vakant war, wurde Gaby Wasiak als Verantwortliche für den pastoralen Dienst in der Kolpingsfamilie gewählt. Als Beauftragter für Kultur und Freizeit wurde Ulrich Gras bestätigt. Kassenprüfer sind Helmut Büttner und Ulla Dabruck.

Überblick über Halbjahresprogramm

Der 1. Vorsitzende Diemo Wasiak gab einen Überblick über die kommenden Programmpunkte: Am Dienstag, 10. März, hält Pastor Martin Stais einen Vortrag über „Ikonen – Fenster der Ewigkeit“, am Samstag, 28. März, findet die Music-Church statt, ein Mitarbeiter der Verbraucherzentrale stellt am Dienstag, 31. März, die Verbraucherzentrale vor, am Sonntag, 10. Mai, werden im Rahmen eines Frühstücks die Erlöse aus den letzten beiden Altkleidersammlungen an die Kindergärten und Seniorenheime in Ennepetal übergeben und am Samstag, 20. Juni, findet eine Tagesfahrt nach Köln mit Besichtigung des WDR statt.