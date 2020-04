Kriegsende in Schwelm: „Im Möllenkotten lagen viele Leichen“

Schwelm. Franz Harke erinnert sich an das Kriegsende in Schwelm. „Ich hatte eine schlechte Kindheit“, sagt er, „ich habe noch alles Schreckliche im Kopf.“

Wer als Kind den Zweiten Weltkrieg miterlebte, hat intensive, lebensbedrohliche Erlebnisse für alle Zeit in seinen Erinnerungen gespeichert. Der Schwelmer Franz Harke, der im Dezember 1933 in Möllenkotten geboren wurde, erinnert sich noch sehr genau an die Dinge, die er erlebt hat. „Ich hatte eine schlechte Kindheit“, sagt er, „ich habe noch alles Schreckliche im Kopf.“

Klassenlehrer in Uniform

Franz Harke, geboren 1933 in Schwelm, erinnert sich an den Einmarsch der Amerikaner am 13. April 1945 in Schwelm und das kriegsende. Foto: WP

Als Franz Harke im April 1940 in die Schule kam, hatte der Zweite Weltkrieg bereits begonnen. Sein Klassenlehrer in der Volksschule Kaiserstraße war Herr Wickel, erinnert sich Harke. Der erschien in Uniform zum Unterricht und trug das goldene Parteiabzeichen der NSDAP. „Er hatte mich immer auf dem Kieker, weil mein Vater Kommunist war“, so Harke. „Ich bekam fast täglich Schläge mit dem Rohrstock, vor allem auf die Finger“. Der Lehrer legte auch großen Wert auf eine zackige Begrüßung mit Hitlergruß. Später, als viele Lehrer zum Kriegsdienst eingezogen wurden und an die Front mussten, holte man pensionierte Lehrer zurück in die Schulen und es gab auch Lehrer aus ganz anderen Berufen, die man heute als „Seiteneinsteiger“ bezeichnen würde. „Der neue Klassenlehrer war Herr Wächtermann, ein Dentist. Der lehnte diese zackige Begrüßung ab, das merkten wir Kinder“, erzählt Harke.

Auch dass im Keller der Schule Kaiserstraße russische Zwangsarbeiter lebten, weiß der 86-Jährige: „Da roch es immer ganz schrecklich nach Desinfektionsmitteln. Die lebten da unten sehr schlechten Bedingungen“.

Er erinnert sich, dass in den frühen Kriegsjahren vor allem die Angriffe auf Wuppertal bedrohlich und beängstigend wirkten. Doch auch in Schwelm gab es schon bald Fliegeralarm. Bei Voralarm wurden alle Kinder schnell von der Schule nach Hause geschickt. Wenn Bombenalarm ertönte und die Flugzeuge bedrohlich näher kamen, mussten sich die Eltern mit dem kleinen Franz und seinem Bruder Heinz (Jahrgang 1932) schnell in den sogenannten Luftschutzraum im Keller der Firma Falkenroth und Kleine begeben. „Schmerbude“ wurde der im Volksmund genannt.

Dort war die Angst spürbar. Die eigene Angst und die der Erwachsenen. „Unsere Mutter versuchte aber immer Ruhe auszuströmen für uns zwei Jungs“, berichtet Harke. Vor allem an das Geräusch der Tiefflieger kann sich Franz Harke auch heute noch gut erinnern: „Wenn ich Flugzeuge höre, die beispielsweise die Wuppertaler Schleife fliegen, ist mir das noch immer unangenehm“, sagt er.

Das schrecklichste Erlebnis seiner Kriegskindheit, das sich tief in Harkes Gedächtnis eingebrannt hat, ereignete sich am 3. März 1945. Bei dem schlimmsten Luftangriff auf Schwelm fielen große Teile der Stadt in Schutt und Asche. „Um 14 Uhr gab es Alarm, wir rannten runter zu den Gleisen, wo unser Vater in einem Kabelkanal einen kleinen Bunker eingerichtet hatte. Auf dem Weg dorthin fielen schon die ersten Bomben und zwei Mädchen wurden getroffen. Meine Spielkameradin Waltraut Roth, 12 Jahre alt, und ihre etwas ältere Schwester starben auf der Stelle. Als wir später aus dem Bunker kamen, lagen in Möllenkotten viele Leichen von Frauen. Das waren Zwangsarbeiterinnen der Firma Hecker. Ihre Körper waren irgendwie von der Hitze der englischen Brandbomben geschrumpft und sahen schrecklich klein aus.“

An diesen Anblick musste Franz Harke in späteren Jahren noch häufig denken, aber er redete mit niemandem darüber. Nur mit seiner zweiten Frau Christel, mit der er seit 2015 verheiratet ist, konnte er sich über diese einschneidenden Kriegserfahrungen austauschen.

Das Haus in der heutigen Hauptstraße 159 (damals Adolf-Hitler-Straße), in dem die Familie Harke wohnte, wurde durch den Bombenangriff am 3. März 1945 vollständig zerstört. Die Familie war ausgebombt und stand vor dem Nichts. „Wir wurden in eine Notwohnung eingewiesen, da benutzten 22 Menschen ein einziges Plumpsklo“, erinnert sich Franz Harke noch sehr genau.

Obwohl es streng verboten war, suchte der elfjährige Franz in der Ruine mit einer Schüppe nach Überresten seines bisherigen Lebens. „Ich habe nur ein Radio gefunden, aber das war kaputt“, erzählt er.

Nazis schossen auf die Menschen

Franz Harkes Vater Heinrich befand sich seit Ende 1944 im Kriegseinsatz in Dänemark. Das Kriegsende erlebten Mutter und Kinder in der Hattinger Straße, wo sie in ein kleines Dachzimmer einquartiert worden waren. „Am 13. April 1945 hieß es, dass der Krieg zu Ende sei und die Amerikaner kommen. Da haben die Nachbarn weiße Tücher aus den Fenstern gehängt“, erzählt der 86-Jährige. „Wir hatten nichts zum Raushängen, es war ja alles verbrannt.“ Er erinnert sich, dass dann aber Nazis durch die Stadt fuhren, auf die Tücher schossen und auf Menschen, die sich an Fenstern zeigten.

Die Aufnahme entstand nach dem Zweiten Weltkrieg und zeigt die zerstörte Christuskirche, im Vordergrund ist der Märkische Platz zu sehen. Foto: WP

Am 14. April marschierten schließlich amerikanische Soldaten in Schwelm ein. „Ich habe ganz vorsichtig geguckt, ich lag auf dem Balkon“, erinnert sich Harke nach 75 Jahren noch genau. „Das waren 30 bis 40 Amis mit ein paar Jeeps. Die trugen kleinere Gewehre und kamen sehr locker die Straße runter. Da habe ich zum ersten Mal im Leben einen Menschen mit dunkler Hautfarbe gesehen.“ Harke weiß noch, dass seine Mutter Angst hatte. „Sie war ja eine attraktive junge Frau von 36 Jahren und man hatte viel gehört, was passieren könnte. Aber ich kann mich erinnern, dass ich Freude empfunden habe.“

Erst deutlich später kehrte so etwas wie Normalität ein. Ab Mitte des Jahres 1944 war die Schule ganz ausgefallen. Das Schulgebäude war beschädigt, die Lehrer waren an die Front geschickt worden, Schulsachen und Zeugnisse waren verbrannt, es ging nur noch ums Überleben. Erst Anfang 1946, so erinnert sich Franz Harke, ging die Schule wieder richtig los. „Herr Sachs übernahm die Klasse. Ein sehr netter Lehrer.“ Zum Glück konnte Harke dann weiter zur Schule gehen, 1949 seinen Abschluss machen und mit knapp 16 Jahren seine Laufbahn als Jungbote bei der Post beginnen. Über das Rote Kreuz erfuhr die Familie, dass der Vater in England war. Er leistete Zwangsarbeit für eine geflüchtete jüdische Familie und kam erst 1949 nach Schwelm zurück.

Franz Harke ging in den frühen Nachkriegsjahren trotz Ausgangssperre häufig raus. „Ich bin zu Fuß bis nach Radevormwald gelaufen und habe dort beim Bauern meine kleine Milchkanne in die große eingetaucht, um Milch zu klauen. Und Kartoffeln und Steckrüben haben wir geklaut.“ Dabei wurde der elf Jahre alte Franz einmal von einem Bauern erwischt und heftig verprügelt. „Ich habe auch Kippen gesammelt, die die Amis und Engländer weggeworfen hatten. Für eine Schachtel voll Tabak bekam ich vom Neffen von Schliepers Jette aus der Moltkestraße ein paar Birnen“, erinnert er sich.

Zu seiner Konfirmation 1948 kam ein kleines Päckchen vom Vater aus England. Darin waren eine Tüte Haferflocken und zwei Dosen Kaffee.