Lukas Klostermann spendet 100.000 Euro für Gevelsberger

Gevelsberg. Aktion Coronahelden: RB-Leipzig-Profi Lukas Klostermann spendet 100.000 Euro an durch Corona gebeutelte Händler und Gastronomen in Gevelsberg.

100.000 Euro spendet der Fußballprofi des RB Leipzig und Nationalspieler Lukas Klostermann seiner Heimatstadt Gevelsberg. Das Geld soll unmittelbar den Händlern und Gastronomen der Stadt zugute kommen, deren Geschäft in den letzten Wochen unter den Folgen der Corona-Pandemie gelitten hat und noch immer leidet. Es soll aber auch denen ein Dank sein, die als Tätige in sogenannten systemrelevanten Berufsgruppen arbeiten und die „den Laden am Laufen halten“, wie Bürgermeister Claus Jacobi im Zuge der Vorstellung der Aktion „Coronahelden Gevelsberg“ sagte.

Und so soll die Aktion ablaufen: Bis zum 3. Mai können sich Geschäftsinhaber und Restaurantbetreiber aus Gevelsberg auf der Seite www.coronahelden-gevesberg.de bewerben. Unter den registrierten Unternehmen, die auch begründen sollten, warum sie auf einen Zuschuss angewiesen sind, wird die erste Hälfe der gespendeten 100.000 Euro als direkte Finanzspritze und ohne jegliche Gegenleistung aufgeteilt.

Der Zuschuss verpflichtet aber auch dazu, gleichzeitig für die anderen 50 Prozent der Zuwendungssumme Gutscheine (jeweils in 50 Euro Schritten) zu vergeben, so dass auch dieses Geld schlussendlich als Umsatz den Geschäften und Unternehmen zugutekommt.

Gutscheine für Coronahelden

Hier kommt die zweite Säule der Aktion ins Spiel: Die Gutscheine sollen den sogenannten Coronahelden zukommen. Wer in einem systemrelevanten Beruf arbeitet – beispielsweise als Pflegekraft, Sanitäter oder Supermarktmitarbeiter kann sich ebenfalls bis zum 3. Mai unter www.coronahelden-gevesberg.de registrieren und so profitieren. Ein Coronaheld muss außer seiner Arbeit in einem systemrelevanten Beruf lediglich ein Kriterium erfüllen: Er muss aus Gevelsberg kommen oder aber in Gevelsberg arbeiten.

Lukas Klostermann ruft gleichzeitig dazu auf, seinem Beispiel zu folgen und die Aktion mit Spenden zu unterstützen. Bis zum 3. Mai (eventuell wird die Frist noch verlängert) kann jeder eine beliebige Summe auf das Konto der Stadt Gevelsberg überweisen, die das Geld treuhänderisch verwaltet und der Aktion einen seriösen Rahmen gibt. So kann die Summe von 100.000 Euro, die möglichst zeitnah nach Ablauf der Frist ausgeschüttet werden soll, noch aufgestockt werden.