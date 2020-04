Menschenraub in Schwelm: Geschlagen und gedemütigt

Der jüngste Täter war erst 17 Jahre alt, als das Trio vor mehr als drei Jahren auf seine beiden Opfer am Schwelmer Bahnhof traf. Sie trieben in der Dunkelheit des frühen Januarmorgens die beiden jungen Männer durch einen Tunnel auf ein Fabrikgelände, schlugen sie, bedrohten sie, zwangen sie, sich auszuziehen, und beraubten sie schließlich. Nun müssen sich die drei Männer unter anderem wegen erpresserischen Menschenraubs vor dem Hagener Landgericht verantworten.

Am Schwelmer Bahnhof getroffen

Zum Verhandlungsauftakt legte der jüngste der Männer, die mittlerweile 20, 21 und 25 Jahre alt sind, ein umfassendes Geständnis ab. Während der Mittlere von seinem Zeugnisverweigerungsrecht Gebrauch macht und sich zumindest im Rahmen des ersten Prozesstages in ein konsequentes Schweigen hüllt, leugnet der Älteste die Taten nicht, beruft sich aber auch darauf, recht große Erinnerungslücken bezüglich des Tatzeitraums zu haben – eine Sache, die den Prozess beim ersten Versuch, die Wahrheit über den frühen Morgen des 15. Januar herauszufinden, stoppte. Denn: Die Hauptverhandlung vor der großen Jugendkammer des Hagener Landgerichts begann bereits einmal am 29. März 2019. Die drei Angeklagten gaben seinerzeit an, in der Tatnacht kräftig getrunken und Drogen genommen zu haben.

Um zu klären, ob die jungen Männer möglicherweise derart zugedröhnt waren, dass ihre Schuldfähigkeit dadurch beeinträchtigt gewesen sein könnte, sollte ein Sachverständigengutachten erstellt werden. Ebenso sollte der Gutachter in diesem Zusammenhang klären, ob es notwendig ist, die Angeklagten möglicherweise in einer Entziehungsanstalt unterzubringen. „Dieses Gutachten liegt mittlerweile vor, deshalb wird der Prozess nun ein zweites Mal gestartet“, teilt Richter Bernhard Kuchler, Pressesprecher des Hagener Landgerichts, auf Nachfrage dieser Zeitung mit.

Was die anklagende Staatsanwaltschaft Alexander T., Mikolay M. und Sarmad K. – zum Tatzeitpunkt 17, 18 und 21 Jahre alt – vorwirft, geht über einen Dumme-Jungen-Streich bei Weitem hinaus. Nachdem das Trio in den frühen Morgenstunden auf die beiden jungen Männer getroffen waren, sollen sie nicht gezögert haben und die beiden angegriffen haben.

Unter Androhung, ihnen Schmerzen zuzufügen, sollen sie sie zunächst in einen nahe gelegenen Tunnel und schließlich auf ein Fabrikgelände gezwungen haben. Bereits auf dem Weg dorthin sollen sie ihre Opfer malträtiert, bedroht und geschlagen haben, sie schließlich gezwungen haben, sich zu entkleiden.

Täter übergibt Schmerzensgeld

Die Täter sollen die Männer durchsucht, ihnen Smartphones, Portemonnaies, Armbanduhren, Kopfhörer, ein Ladekabel, diverse Kleidungsstücke und ein paar Turnschuhe abgenommen haben. Eines der Opfer erlitt eine Platzwunde am Kopf, eines diverse Prellungen an Rücken und Bauch, außerdem leidet einer der Männer bis heute an einer Angststörung in Folge der Tat.

Um etwa 6 Uhr am Morgen traf eine Polizeistreife an der Talstraße auf die beiden jungen Männer, die ihnen eine Täterbeschreibung ihrer drei Peiniger gaben. Nicht weit entfernt fanden die Beamten das Trio und bei jedem der mutmaßlichen Täter auch einen Teil der Beute.

Zum Prozessauftakt am kooperativesten zeigte sich der Jüngste. Alexander T. – vorbestraft wegen Diebstahls mit Waffen, Körperverletzung und Diebstahls, entschuldigte sich bei einem der Opfer, das im Zeugenstand saß, und übergab einen Briefumschlag mit 500 Euro Schmerzensgeld. „Das Opfer hat die Entschuldigung angenommen“, berichtet Bernhard Kuchler. Ebenso soll der junge Mann die Entschuldigung von Sarmad K. akzeptiert haben. „Er ist in Teilen ebenfalls geständig, schließt nicht aus, dass sich die Dinge wie angeklagt zugetragen haben. Allerdings sagt er auch deutlich, dass er sich nicht mehr an alles erinnern kann“, sagt der Pressesprecher. Der dritte Angeklagte – Mikolay M. – hingegen schweigt zu den schweren Vorwürfen bislang komplett. Auch er ist strafrechtlich kein unbeschriebenes Blatt. Wegen Diebstahls, Erschleichens von Leistungen und Besitzes von Betäubungsmitteln musste er sich bislang vor Gericht verantworten.

Opfer schwänzt eigene Verhandlung

Gern hätten sich die beiden anderen Angeklagten auch beim zweiten Opfer entschuldigt. Der junge Mann war allerdings – ohne sich bei der Kammer zuvor abzumelden – einfach nicht zu der Verhandlung erschienen. „Er wird wohl zum nächsten Verhandlungstermin von der Polizei zu Hause abgeholt werden“, sagt Bernhard Kuchler abschließend.