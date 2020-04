Menschenraub Schwelm: Polizei muss Opfer zu Gericht bringen

Prozess um die beiden Jugendlichen (zur Tatzeit 15 und 16 Jahre alt), die am 15. Januar 2017 gegen drei Uhr morgens am Schwelmer Bahnhof überfallen, geschlagen und ausgeraubt wurden: Das ältere der beiden Opfer (heute 19), musste am zweiten Prozesstag von der Polizei in Gevelsberg festgenommen werden, weil es zum ersten Verhandlungstermin unentschuldigt nicht erschienen war.

Um 10.03 Uhr teilte Richterin Heike Hartmann-Garschagen mit: „Ich kann eine freudige Nachricht verkünden, dass der Zeuge jetzt da ist.“ Ein Polizeibeamter hatte ihn zuvor in den Gerichtssaal geführt. „Können wir uns darauf verlassen, dass Sie nicht abhauen?“, fragte die Vorsitzende und der junge Geschädigte nickte brav. Er hätte wegen seines Umzugs die Ladung zum Termin schlicht „vergessen“.

Gar keine Erinnerung mehr

Wie bereits am Mittwoch (22. April) berichtet, sitzen drei Angeklagte unter anderem wegen erpresserischen Menschenraubs vor der Jugendkammer des Hagener Landgerichts: Alexander T. (damals 17, Deutscher), Nikolay M. (damals 18, Pole) und Sarmad K. (22, Iraker). Zwei von ihnen sind, soweit sie sich erinnern können, geständig, in den frühen Morgenstunden zunächst in der Bahnhofsunterführung, später auf einem nahen Fabrikgelände, über die Opfer hergefallen zu sein. Nikolay M. schweigt, weil er angeblich gar keine Erinnerung mehr hat.

Die überfallenen Teenager, die von einer Geburtstagsparty aus Hagen kamen, wurden brutal geschlagen. Sie bekamen Boxhiebe ins Gesicht und in den Bauch. Dann mussten sie sich bis auf die Unterwäsche ausziehen und alles herausgeben: Schuhe, Hose, Pullover, Handys, Geldbörse, eine silberne Armbanduhr und sogar ein Schoko-Ticket.

Das Martyrium soll sich über zwei bis drei Stunden hingezogen haben. Gegen sechs Uhr erhielt die erste Streifenwagenbesatzung einen Einsatz zur Talstraße: Die Überfallenen hatte sich zu McDonald’s geflüchtet. Polizist Enrico Preydel (38) aus Ennepetal gehörte zu den erfolgreichen Fahndungsbeamten: „Wir waren schnell, mit drei oder vier Streifenwagen, bei der zu kontrollierenden Personengruppe.“ Die drei Täter konnten gestellt werden. Gegenstände, die sie von den Opfern erbeutet hatten, führten sie noch bei sich. „Alle drei Angeklagten waren zur Tatzeit besoffen“, sagt Verteidiger Hans-P. Weiskirch (Hagen), „ein Gutachter hat für jeden um die zwei Promille ermittelt.“ Die Vorsitzende Richterin habe bereits angedeutet, dass alle Angeklagten mit Bewährungsstrafen davonkommen könnten: Wegen des Zeitablaufs von über drei Jahren und weil seitdem bei keinem irgendwas passiert ist.

Entschuldigung abgelehnt

Bei dem geschädigten jungen Mann (19), der am ersten Prozesstag als Zeuge aussagte, haben sich die Angeklagten entschuldigt, Sarmad K. übergab im Gerichtssaal 500 Euro Schmerzensgeld, die das Opfer annahm. Anders verhielt sich der zweite Geschädigte, der vorgeführt werden musste. Er nahm weder die Entschuldigung, noch die ihm angebotenen 500 Euro an: „Das Geld kannst Du behalten.“

Am Montag soll plädiert werden.