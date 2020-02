Messtafeln für mehr Sicherheit in Schwelm

An der Winterberger Straße in Schwelm stehen nun zwei Messgeräte, die den Verkehrsteilnehmern ihre gefahrene Geschwindigkeit anzeigen.

Sie sind montiert, die zwei Geschwindigkeitsmesseinrichtungen, die den Fußgängerverkehr längs der Winterberger Straße in Schwelm sicherer machen sollen. Auch die beiden AWo-Kitas an der Grothestraße hatten sich für das Mehr an Sicherheit vor ihrer Tür eingesetzt und im September 2019 Vogelscheuchen gebastelt und aufgestellt, um die Autofahrer auf die Kinder in diesem Bereich aufmerksam zu machen. Ebenso hat die Politik das Gefahrenpotenzial an dieser Stelle erkannt und fordert dort ein Einführung von „Tempo 30“. Die Hans-Grünewald-Stiftung war durch die Berichterstattung dieser Zeitung auf das Anliegen der Kindergärten aufmerksam geworden und hat die Kosten für den Kauf der Messtafeln übernommen.