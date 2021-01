Mobbing in Gevelsberg: Von Jochbeinprellung bis Morddrohung

Gevelsberg Ein Schüler aus Gevelsberg wird seit Jahren gemobbt. Mitschüler drohten ihm sogar mit dem Tod. Jetzt spricht er über seine Erfahrungen.

Es können kleine Sticheleien sein, aber auch handfeste Morddrohungen – Mobbing hat unterschiedliche Dimensionen. Für die Betroffenen sind sie alle schmerzhaft und auf Dauer eine starke psychische Belastung. Ein Schüler des Gymnasiums in Gevelsberg weiß das nur zu gut. Im anonymen Gespräch mit dieser Zeitung schildert er seine zum Teil harten Erfahrungen als Opfer von jahrelangem Mobbing.

„Mir wurde gedroht, dass ich, wenn ich mit auf Klassenfahrt komme, dort sterben werde“, erinnert sich Manuel (richtiger Name der Redaktion bekannt). Mitschüler hätten ihm dafür nur lang genug Insektenspray in den Mund sprühen wollen, sei ihm angekündigt worden. Eine Situation, die ihm bis heute besonders im Gedächtnis geblieben sei. Manuel ist anzumerken, dass es ihm nicht leicht fällt, darüber zu sprechen. Er besucht das Gymnasium in Gevelsberg und ist laut eigener Aussage seit Jahren von Mobbing betroffen. Das habe schon in der Grundschule angefangen. Mitschüler hätten ihn gehänselt, ihm gesagt, dass er doof aussehe.

Schon in Therapie gewesen

Der Wechsel auf die weiterführende Schule habe die Situation nur schlimmer gemacht, so Manuel. „Die fünfte und sechste Klasse waren Hardcore“, erinnert sich auch seine Mutter. „Von Jochbeinprellung bis Morddrohungen war alles dabei.“ Außerdem seien ihm oft Sachen weggenommen, in den Müll geschmissen oder zerstört worden. „Es gibt Mitschüler, die sich für mich einsetzen“, erzählt der Schüler. Trotzdem seien es meist die Lehrer, die bei Auseinandersetzungen dazwischen gingen.

Problematisch sei vor allem, dass die Täter aus seiner Sicht oft ungestraft davonkämen und er Ärger bekomme, wenn er sich irgendwann wehren würde. Dabei gibt er durchaus zu, dass auch er, nach ewigem gemobbt werden, sich manchmal körperlich verteidige.

+++Nichts mehr verpassen: Abonnieren sie hier unseren kostenlosen Newsletter für Schwelm, Gevelsberg und Ennepetal+++

Wegen der Probleme in der Schule sei er schon bei einem Therapeuten gewesen. Er habe dort gelernt, wie er in solchen Situationen besser reagieren kann, erzählt Manuel.

Am Gevelsberger Gymnasium gebe es, wie an anderen Schulen, nicht selten Streitigkeiten oder Auseinandersetzungen. „Von Mobbing spricht man eigentlich, wenn solche Auseinandersetzungen über einen längeren Zeitraum anhalten“, erklärt Astrid Starker, die gemeinsam mit ihrer Kollegin Gesine Wünsch am Gymnasium als Sozialarbeiterin tätig ist. Mobbing-Fälle gebe es daher nicht so viele.

Der Fall von Manuel sei auch ihr gut bekannt. Sie erklärt, dass es aber auch gut sein könne, dass die Schule nicht alle Fälle mitbekomme. „In vielen Fällen läuft es auch unterschwellig ab, daher kann man den Tätern teilweise nur schwierig eine Schuld nachweisen“, so Starker.

Projekte sollen sensibilisieren

„Uns ist natürlich bewusst, dass es Mobbing bei uns gibt“, sagt auch Schulleiterin Gabriele Streckert. „Ich würde aber nicht sagen, dass das ein größeres Thema ist.“ Es gebe viele Präventions-Projekte am Gymnasium, die für Mobbing sensibilisieren sollen, so die Schulleiterin. Hinzu kämen kleinere Aktionen zu Beginn des fünften Schuljahres, um die Gemeinschaft zu stärken. Zusätzlich zu den zwei Sozialarbeiterinnen setze die Schule außerdem zwei Beratungslehrkräfte ein, an die betroffene Schüler sich wenden könnten.

Wie in welchem Mobbingfall reagiert werden müsse, sei aber verschieden. „Das kann man nicht allgemein sagen“, macht Gabriele Streckert klar. „Es gibt Fälle, da muss man jede Schulstunde eingreifen.“ Auch würde es Gespräche mit den Schülern geben, die ihre Mitschüler mobben. In härteren Fällen könne es zu Ordnungsmaßnahmen kommen. Das sei beispielsweise ein schriftlicher Verweis in der Schulakte, aber auch der vorübergehende Ausschluss vom Unterricht. Auch die Versetzung in eine andere Klasse oder aber der Schulverweis gehörten dazu, erklärt Streckert.

„Wenn strafrechtliche relevante Dinge passieren, informieren wir die Polizei“, betont sie. Dazu würden ihr in den vergangenen drei Jahren zwei Beispiele einfallen, in denen auch Morddrohungen eine Rolle spielten. „Was auch immer wieder mal passiert ist, dass Schüler sich gegenseitig fotografieren und diese Fotos dann online verbreiten“, weiß Streckert. Das sei etwas, das in den Bereich des Cybermobbings falle und ebenfalls strafrechtlich relevant sein könne.

Mitmach-Theater gegen Mobbing

Seit Jahren findet am Gevelsberger Gymnasium auch die Aktion Spotlight statt. Spotlight ist ein Mitmach-Theater, das in der Aula und in den einzelnen Klassen durchgeführt wird. 2020 nahmen die siebten Klassen daran teil.

Zehn Personen des Arbeitskreises soziale Bildung und Beratung kommen dazu jährlich an das Gymnasium. 2020 haben sie das Thema Mobbing innerhalb der Klassen erarbeitet. Zu Beginn wurde dabei eine Szene mit den Schülern dargestellt. Daraufhin wurde das Thema in verschiedenen Einheiten weiter aufgearbeitet.

Einige Tage vor dem Theaterstück wurde in der Klasse ein Vertrag geschlossen, dass sich die Schüler gegenseitig respektieren und keiner den anderen ausgrenzt. Auch der betroffene Schüler, der sich zum Gespräch mit dieser Zeitung bereit erklärt hat, fand die Spotlight-Aktion und den Vertrag sehr gut. Allerdings erzählt er, dass am Tag nach der Spotlight-Aktion Mitschüler auf ihn zukamen und ihm gesagt hätten, dass er nicht glauben sollte, dass sich durch den Vertrag oder durch den Spotlight-Tag irgendetwas ändern würde.

Weitere Nachrichten aus Ihrer Stadt finden Sie hier.