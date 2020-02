Musical-Gala Schwelm: 1000 Euro für Hospiz Emmaus Gevelsberg

Groß war die Begeisterung des Publikums bei der 4. Sparkassen-Musical-Gala im Veranstaltungsraum der Städtischen Sparkasse zu Schwelm. Dabei präsentierte der Schwelmer Drummer und Organisator Jörg Hedtmann zusammen mit einer Band aus bekannten Musikern einen mitreißenden Querschnitt aus berühmten Musical-Highlights und beliebten aktuellen Songs.

Den Reinerlös aus dieser Veranstaltung stockte die Städtische Sparkasse zu Schwelm anschließend mit einer Spende auf 1000 Euro auf. Das Geld kommt, wie schon in den Vorjahren, erneut dem ambulanten Kinder- und Jugendhospizdienst des Ökumenischen Hospizes Emmaus in Gevelsberg zugute.

So war auch die Freude groß, als die Sparkassen-Vorstände Michael Lindermann und Johannes Schulz zusammen mit Jörg Hedtmann einen großen Spendenscheck an Michaela Pesenacker, Koordinatorin für den Kinder-und Jugendhospizdienst, überreichten. Der Betrag wird gezielt für die Ausstattung der Räume und die Betreuung der Kinder und Jugendlichen sowie deren Angehörige verwendet. Das Hospiz Emmaus erweitert zurzeit sein Domizil um einen Anbau, in dem der Kinder- und Jugendbereich einmal einziehen soll. Die Bodenplatte ist gegossen, momentan wird der Rohbau hochgezogen. „Wir hoffen, bis zum Herbst fertig zu sein und Einweihung feiern zu können“, so Michaela Pesenacker gegenüber dieser Zeitung.

Musical-Gala wird fortgesetzt

Übrigens: Die Freunde der Musical-Gala der Sparkasse dürfen sich auf eine Fortsetzung der Veranstaltungsreihe der Sparkasse freuen. Voraussichtlich im kommenden Frühjahr wird es ein weiteres Benefizkonzert unter Leitung von Jörg Hedtmann geben.