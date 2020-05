Nach einem Monat gehen im Autokino Ennepetal die Lichter aus

Im Autokino Ennepetal gehen am Monatsende wieder die Lichter aus. Am Sonntag, 31. Mai, wird auf dem Gelände an der Neustraße letztmals ein Film gezeigt. Nach nur einem Monat stellen die Organisatoren, der Ennepetaler Schaustellerbetrieb Alexius und die Kluterthöhle und Freizeit GmbH & Co. KG, das sehr kurzfristig aus dem Boden gestampfte Angebot ein.

Aufgrund der ohnehin schon gesunkenen Nachfrage und der zunehmenden Lockerung der coronabedingten Beschränkungen sei der Autokinobetrieb nicht mehr wirtschaftlich, meinen Schausteller Andreas Alexius und der Geschäftsführer der Kluterthöhle und Freizeit GmbH, Florian Englert. „Kinos machen wieder auf, andere Freizeitmöglichkeiten auch“, erklären beide. Man habe mit der Eröffnung des Autokinos auf dem Grundstück der Firma Bharat Forge CDP zwei Zielrichtungen verfolgt, so Florian Englert: „Für die Schausteller ist es der wirtschaftliche Faktor, da geht es um Existenzen. Und unsere GmbH wollte Einnahmen generieren, aber vor allem den Ennepetalern eine Freizeitmöglichkeit geben. Als wir angetreten sind, gab es andere Grundvoraussetzungen, waren nicht zuletzt Spielplätze gesperrt.“

Das Programm für die letzten Tage Das Programm für die letzten Tage im Autokino Ennepetal: Freitag, 29. Mai: „Grease“, 20 Uhr. Im Anschluss an den Filmklassiker Konzert mit „Mr. Rock ‘n’ Roll“. Samstag, 30. Mai: „Rocca verändert die Welt“, 17 Uhr. Die Klasse 4b der Grundschule Silschede feiert dort ihren Abschluss, die Vorführung ist aber öffentlich. „Ein ganzes halbes Jahr“, 19.45 Uhr. „Rammstein: Paris“ (Videoalbum), 22.45 Uhr. Sonntag, 31. Mai: „Mamma Mia 2“, 17 Uhr. Dazu ab 16 Uhr Hutkonzert mit „Teneja – Voice meets Guitar“ aus Solingen. Um eine kleine Spende wird gebeten. „1917“, 20.15 Uhr. Montag, 1. Juni: Als letzte Veranstaltung bietet die Kulturgemeinde Ennepetal eine Multivisionsshow von Joe Häckl über das Donaudelta. Beginn: 20.30 Uhr. Eine Anmeldung unter anmeldung@kulturgemeinde-ennepetal.de ist erforderlich. Tickets/Infos zu den Vorstellungen: www.autokino-ennepetal.de und auf Facebook.

Die sehr gute erste Woche – rückblickend mit Abstand die stärkste – habe Hoffnungen geweckt, dass das Autokino längerfristig geöffnet bleiben könnte. „Das hat sich leider nicht bestätigt“, meinen Florian Englert und GmbH-Mitarbeiter Felix Ronge. „Schon in der zweiten Woche waren es fast 50 Prozent weniger Besucher.“ Vom Eröffnungstag am 1. Mai bis zum 7. Mai hatten die Betreiber 864 Tickets für 16 Vorführungen verkauft. In den Folgewochen waren es nur etwa 450 für 15 Filme. Insgesamt kamen in der gesamten Zeit 2199 Zuschauer (Stand Donnerstag, 9.30 Uhr). Beliebtester Filme war übrigens „Das perfekte Geheimnis“, gefolgt von „Joker“ und „Die Känguru-Chroniken“.

Ursprünglich ein Monat geplant

„Wir hatten das Ganze ja erst einmal für einen Monat geplant, mit der Option auf Verlängerung“, betont Andreas Alexius. „Obwohl wir sehr positive Resonanz von den Besuchern hinsichtlich der Qualität von Bild, Ton, Personal, aber auch Popcorn und Nachos bekommen haben, haben wir uns entschieden, das Autokino nicht weiter fortzuführen.“ Angesichts der Betriebskosten rechne es sich nicht. Grundsätzlich habe man das Angebot überhaupt nur mit Sponsorenhilfe – als Hauptsponsor trat die Sparkasse Ennepetal-Breckerfeld auf, aber auch eine Reihe weiterer heimischer Unternehmen leistete einen Beitrag – auf die Beine stellen können. Außerdem habe der Verleiher der großen LED-Wand mit HD-Technik sich darauf eingelassen, statt einer festen Monatsmiete eine Beteiligung pro Eintrittskarte zu erhalten. Das habe das finanzielle Risiko verringert und die Kalkulation vereinfacht, erklären Alexius und Englert.

In Gevelsberg auch im Juni Programm Bereits Mitte Mai hatten das Filmriss-Kino und die AVU beschlossen, das Autokino auf dem Parkplatz des Energieversorgers an der Drehbank in Gevelsberg auch im Juni fortzuführen. „Bis jetzt ist es sehr gut angenommen worden“, erklärt Julia Thomé vom Filmriss. Man habe bereits etwa 15 ausverkaufte Veranstaltungen verzeichnet. Auf dem Gelände finden 115 Fahrzeuge Platz. Wie in Ennepetal sei der Run am Anfang besonders groß gewesen, erklärt die Kino-Mitbetreiberin. Aber auch jetzt liefen die Abendveranstaltungen noch sehr gut. Da dort die Filme auf einer Leinwand gezeigt werden, beginnen die Vorführungen erst abends. Die Infrastruktur wird auch für Konzerte wie das der „Paddyhats“ oder Gottesdienste genutzt. Und eine Veranstaltung der IG Metall zum 1. Mai fand im Autokino statt. Nicht zuletzt unterstützte die Stadt Gevelsberg das „Kinderautokino“, das 40 Plätze und ein Programm auf einer kleineren LED-Wand bot. So wurde dort zum Beispiel Puppentheater live gespielt und auf die Wand übertragen. Das spezielle Kinderprogramm werde es im Juni nicht mehr geben, so Julia Thomé. Geplant seien aber weitere Konzerte und andere Live-Events – wie am Samstag (17 und 21.30 Uhr), wenn Weltklasse-Zauberer Marc Weide gemeinsam mit Alexander Straub im Autokino zaubert. Vielleicht werde es einen Stummfilm mit Live-Musik geben. „Viele Impulse kommen von den Besuchern“, freut sich Julia Thomé. Das „Filmriss“ hatte Julia Thomés Vater Klaus Fiukowski vor 30 Jahren als Open-Air-Kino gegründet. Im Unterschied zu den Betreibern in Ennepetal verfügt man daher über den größten Teil der benötigten Technik. Seit 15 Jahren gibt es außerdem den Filmriss-Saal an der Rosendahler Straße. Der wird bis auf Weiteres geschlossen bleiben, da die Hygienevorschriften dort kaum umsetzbar seien, so Thomé.

Für die Kluterthöhle und Freizeit GmbH sei man etwa mit plus/minus null herausgekommen. Andreas Alexius und sein Angestellter konnten die Kurzarbeit, die man aufgrund des Komplettausfalls sämtlicher Kirmesveranstaltungen zunächst mit 100 Prozent angemeldet hatte, nun zeitweise auf 40 Prozent begrenzen. Nun gilt es, neue Wege zu suchen, um Einnahmen zu generieren. „Autokino war ein spannendes Thema, es hat Spaß gemacht“, sagen Florian Englert und Felix Ronge.

Und Andreas Alexius ergänzt: „In der Kooperation waren wir ein sehr gutes Team, mit dem wir das alles in ganz kurzer Zeit aus dem Boden gestampft haben. Es war anstrengend, aber schön.“