Narrenvolk aus Schwelm feiert Prunksitzung in der Almhütte

Eigentlich sind die Alpen mehr als 700 Kilometer entfernt und eigentlich ist der Karneval auch im Rheinland und nicht in den Bergen beheimatet. Der erfahrene Jeck weiß jedoch, dass in der Karnevalszeit nichts so ist, wie es normal scheint. Ganz und gar nicht außergewöhnlich ist es also, wenn die Kolpingsfamilie zur großen Prunksitzung die alpinen Berge einfach nach Schwelm holt und eine Almhütte zu der Hochburg des Schwelmer Karnevals macht.

Um das Schwelmer Narrenvolk zu unterhalten, hat sich das Team um das Prinzenpaar Michael VIII. und Maren I. wieder einiges einfallen lassen – unter dem Motto „Über’n Berg, durchs Tal und hoch hinaus, zum Karneval im Kolpinghaus“ feierten die Schwelmer Jecken in Dirndl und Lederhose durch die diesjährige Session.

Im Saal des Kolpinghauses hält es das Narrenvolk nicht auf den Sitzen. Bei der Prunksitzung ist auch manch originelles Kostüm zu sehen. Foto: Laura Dicke / WP

Pünktlich um 20.11 Uhr zogen die Schwelmer Karnevalsaktiven, angeleitet durch den Hoppeditz Niklas, in das Kolpinghaus ein. Sitzungspräsident Christian Beckmann begrüßte sein Narrenvolk auf der Almhütte, darunter das Prinzenpaar und den Elferrat. Leider trübte ein Ereignis die Stimmung im Kolpinghaus: Am Morgen des Tages erreichte die Kolpingsfamilie die Nachricht, dass Diakon Michael Nieder nach langer Krankheit verstorben war. „Freud und Leid liegen nah beieinander. Michael war Jeck durch und durch und selbst vor 16 Jahren Prinz“, erzählte Christian Beckmann. Eine Absage der Prunksitzung kam deshalb nicht infrage, das wäre laut Beckmann das Letzte, was der Diakon gewollt hätte. Stattdessen bedachten die Narren Michael Nieder mit seinem Lieblingslied „Echte Fründe“.

Neben dem Prinzenpaar und dem Elferrat gingen natürlich auch Ehrengäste mit auf Wanderschaft durch die Berge. Das Pastoralteam um Propst und Präses Norbert Dudek sowie Ex-Präses Heinz Ditmar Janousek, Bürgermeisterstellvertreterin Christiane Sartor und der Vorsitzende der Kolpingsfamilie, Martin Heringhaus, wurden von Christian Beckmann begrüßt und erhielten vom Prinzenpaar die ersten Orden des Abends. Da durfte ein dreifaches „Schwelm Helau“ und eine gestartete Rakete nicht fehlen.

WG der Disney-Prinzessinnen

Das jecke Prinzenpaar stellte sich anschließend in seiner Büttenrede dem Narrenvolk vor. Mit „Grüß’ Gott und Servus“, begrüßten Michael VIII. und Maren I. ihr Volk und erzählten, dass beide die Berge und das Wandern sehr mögen. Das diesjährige Motto stand deshalb schon schnell für das Paar, das seit elf Jahren verheiratet ist und zwei Kinder hat, fest.

Das Leben in der Disney“-Prinzessinnen-WG“ zeigen die Glühwürmchen der Kolpingjugend. Viele bekannte Figuren sind dabei vertreten. Foto: Laura Dicke / WP

Nach der Rede gab das Prinzenpaar die Bühne der Almhütte frei für die karnevalistischen Akteure. Den Anfang machten die Glühwürmchen, die jüngste Gruppe der Kolpingjugend. Die Mädchen waren verkleidet als Disney-Prinzessinnen und zeigten dem Narrenvolk das Leben in der „Prinzessinnen-WG“. Danach gab es eine Premiere: Der neu gegründete „Chor ohne Namen“ hatte seinen ersten Auftritt und gab echt kölsche Karnevalslieder zum Besten. Das Duo „Vater und Sohn“ (Bastian Thier und Linus Hartje) hingegen gehört mittlerweile fest zum Programm – zum dritten Mal waren die beiden dabei und brachten die Gäste mit tiefsinnigen Männergesprächen zum Lachen.

Après-Ski und Playback-Party

Die Theresiengruppe heizte dem Narrenvolk mit einer Après-Ski- und bayrisch inspirierten Playback-Show ein und auch das Pastoralteam erntete tosenden Applaus. „Wir haben beim Bergsteigen einen verloren. Michael hat eine bessere Wandertruppe gefunden und macht jetzt einen auf Karnevalsprinz“, scherzte Propst Norbert Dudek über Prinz Michael VIII. Denn als Küster war er in den vergangenen Jahren immer Teil des Auftritts des Pastoralteams. Die Damen mit Bart (Les Dames Barbues) durften auch in diesem Jahr nicht fehlen. Bei ihren flotten Tanzeinlagen fingen auch die letzten Reihen im Saal an zu schunkeln und mitzutanzen.

Schwelm Kinder- und Kneipenkarneval Das Närrische Treiben in Schwelm dauert bis Aschermittwoch. Am heutigen Montag steht ab 15.11 Uhr der Kinderkarneval im Kolpinghaus-Saal auf dem Programm (Eintritt: Kinder jeweils 3 Euro; Erwachsene jeweils 6 Euro). Der Kneipenkarneval für jedermann beginnt ebenfalls heute um 19.11 Uhr in der Gaststätte des Kolpinghauses. Der Eintritt ist frei. Vielleicht wird dort dann auch bereits ein neues Prinzenpaar für die nächste Karnevalssession gefunden.

Es folgen die Auftritte von „Jeck-Pack“ und „Viva La Quietsch“, bevor das Prinzenpaar zum großen Finale rief und sein Narrenvolk noch einmal richtig zum Feiern brachte. Selbstverständlich wurden viele Raketen gestartet und Orden verliehen. Bis in die Nacht feierte das wilde Narrenvolk, so wie es sich Diakon Michael Nieder gewünscht hätte.