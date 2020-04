Neue Blühwiese in Schwelm: 600 Quadratmeter für Artenschutz

Die Gespräche liefen, nun liegt das Ergebnis vor, und es ist ein Gutes: Die Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Schwelm (AGU) kann in diesem Jahr eine dritte Blühwiese anlegen. Dafür werden jetzt Paten gesucht.

AGU-Sprecher Peter Stark vermeldete die frohe Botschaft: „Wir haben sie, und es geht auch sofort los!“ Gemeint ist das dritte Stück Grünland in Schwelm und Umgebung, dass die Arbeitsgemeinschaft in Absprache mit den Eigentümern in eine Blühwiese verwandeln darf. Blühwiesen bieten einen Lebensraum insbesondere für Insekten und tragen so aktiv zum Erhalt der Artenvielfalt bei.

Am Weg rund um Schwelm

Die dritte Blühwiese in Regie der heimischen Umweltfreunde befindet sich seitlich des Weges rund um Schwelm, den man von der Scharlicker Straße aus betreten kann. „Es handelt sich um eine 600 Quadratmeter große Wiese auf rechter Seite des Weges. Sie gehört einem Landwirt, der sie uns zur Verfügung gestellt hat“, berichtet der AGU-Sprecher. Der Grundbesitzer unterstützt die gute Sache, wolle aber namentlich nicht genannt werden.

AGU Schwelm Vor Ort aktiv werden „Klima- und Umweltschutz fängt vor der Haustür an, wir müssen auch vor Ort aktiv werden“: Nach diesem Motto engagiert sich die AGU Schwelm seit ihrer Gründung im Jahr 1981. Die Umweltfreunde sind dabei fortlaufend auf Hilfe und Unterstützung angewiesen. Informationen, wie das möglich ist, und welche Projekte es sonst noch gibt, online unter: www.agu-schwelm.de

Jetzt, da die Sache in trockenen Tüchern ist, will die AGU nicht länger warten. „Wir werden uns die Fläche nächste Woche nochmal anschauen und dann wird auch schon losgelegt“, erklärt Peter Stark das weitere Vorgehen. Innerhalb der nächsten drei Wochen wolle man das Pflügen und Aussäen erledigt haben.

Das Anlegen und Unterhalten der einjährigen Pflanzen kostet und ist mit viel Aufwand verbunden. Aus diesem Grund ist die Arbeitsgemeinschaft Umweltschutz Schwelm fortlaufend auf Unterstützung angewiesen. Wer den Erhalt der Artenvielfalt unterstützen möchte, kann Blühwiesen-Pate werden. Nach unserer jüngsten Berichterstattung über den Klimaschutz in Corona-Zeiten hatten sich schon zwei neue Paten gemeldet. „Das hat uns sehr gefreut“, berichtet Peter Stark. Weitere Paten werden dringend benötigt. Wer Interesse hat, soll sich direkt bei der AGU melden. Der Kontakt ist möglich über die Homepage der Arbeitsgemeinschaft unter www.agu-schwelm.de.

Insgesamt schon 1600 qm

Mit der dritten Blühwiese bewirtschaftet die AGU im zweiten Jahr des Projektes nun insgesamt 1600 Quadratmeter Fläche. Im vergangenen Jahr stellte erst Landwirt Simon 600 Quadratmeter Grund in Linderhausen, gegenüber dem Flugzeug, zur Verfügung. Ebenfalls in 2019 konnte die Arbeitsgemeinschaft dann noch eine 400 Quadratmeter große Fläche in Dürholt, auf Ennepetaler Stadtgebiet, in eine Blühwiese verwandeln – und nun die dritte Fläche am Weg rund um Schwelm.