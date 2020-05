Neue Jahresgabe Schwelm da und Vorstand gesucht

Die Auswirkungen der Corona-Pandemie wirbeln auch die Jahresplanung des Vereins für Heimatkunde gehörig durcheinander. Die ursprünglich für Anfang Juni geplante Jahreshauptversammlung hofft der Vorstand nun im Herbst abhalten zu können. Alle geplanten Vorträge, auch die der Lesereihe „Altes neu entdeckt“, die Sommerfahrt und die Exkursionen werden in diesem Jahr nicht stattfinden. Die gute Nachricht: Auf die traditionelle Jahresgabe müssen die rund 360 Mitglieder und die weiteren Heimatfreunde in der Stadt dennoch nicht verzichten. Das 68. Heft der „Beiträge zur Heimatkunde der Stadt Schwelm und ihrer Umgebung“ liegt druckfrisch vor und ist auch in den Buchhandlungen Kamp und Köndgen erhältlich.

Jahresgabe

So sieht der neue Titel der Jahresgabe Nr. 68 aus. Foto: Bernd Richter / WP

Auf 120 Seiten schreiben elf Autorinnen und Autoren Neues und Wissenswertes zu unterschiedlichen Bereichen der Naturkunde und regionalen Geschichte und bereichern damit das Spektrum der Kenntnis unserer Heimat. Vereinsmitglieder erhielten den Band bereits per Post. Erhältlich ist in einer Auflage von 500 Exemplaren das gedruckte Buch für Interessierte beim Verein für Heimatkunde Schwelm e.V. zum Preis von 19,50 Euro. Bestellungen können schriftlich oder per E-Mail an den Verein aufgegeben werden: Verein für Heimatkunde Schwelm e.V., Hauptstr. 10, 58332 Schwelm, oder per E-Mail an vfh-schwelm@t-online.de. Der Band wird gegen Rechnung per Post (zzgl. Porto und Verpackung für 2,50 Euro) zugestellt.

„Aufgrund der gesundheitlichen Präventionsmaßnahmen während der Corona-Pandemie musste die sonst übliche Vorstellung der Jahresgabe in einem Pressegespräch in diesem Jahr ausfallen“, sagt die 1. Vorsitzende Anne Peter. Das Druckwerk trägt das Jahresdatum 2019. Ein rechercheintensiver Artikel habe erst verspätet fertiggestellt werden können. „Der war so gut, der musste unbedingt noch in die jetzt vorliegende Ausgabe“, begründet die Vereinsvertreterin den verspäteten Erscheinungstermin. Wenn es mit den Planungen diesmal hinhaut, wird es noch in diesem Jahr eine weitere Jahresgabe, dann den Jahrgang 2020, geben. „Wir hoffen, dass das Buch im Dezember in Druck gehen kann“, sagt Anne Peter. Bereits 2016 hatte der Verein für Heimatkunde zwei Bände der Jahresgaben (2014 und 2015) veröffentlicht. Im Mai 2017 erschien die Jahresgabe 2016.

Wechsel im Vorstand

Im 130. Jahr seines Bestehens steht der Verein für Heimatkunde vor einer großen Herausforderung. „Schatzmeister Günter Roland und ich sind seit über 20 Jahren im Vorstand. Seit dem Tod von Jörn Peter Schröder 2019 ist der Posten des 2. Vorsitzenden unbesetzt. In der Jahreshauptversammlung sollte eigentlich ein Vorstandswechsel stattfinden“, sagt Anne Peter. Der Vorstand wird jeweils für drei Jahre gewählt. In diesem Jahr wäre die Amtszeit regulär vorbei. Die Pandemie hat dieser Planung nun erst einmal einen Stich durch die Rechnung gemacht. Rein rechtlich ist der Verein auf der sicheren Seite. Der gewählte Vorstand bleibt bis zur Neuwahl kommissarisch im Amt. Schwieriger ist die Nachfolgeregelung. Nur Schriftführerin Ulrike Schäfer hat bisher ihre Bereitschaft erklärt, noch einmal für eine Wiederwahl zur Verfügung zu stehen. „Nach 20 Jahren ist es Zeit für einen Wechsel. Wir hoffen, dass sich Kandidaten für die Vorstandsposten finden werden. Vielleicht bringt ein neuer Vorstand ja auch neuen Wind in den Verein“, sagt Anne Peter. Die Resonanz auf einen entsprechenden Aufruf, der den Mitgliedern schriftlich zugestellt wurde, war allerdings überschaubar. „Nur ein möglicher Kandidat hat sich bei uns gemeldet, sonst sind keine Rückmeldungen aus den Reihen des Vereins gekommen“, bedauert die noch amtierende 1. Vorsitzende. Die Neulinge würden mit ihren Aufgaben auch nicht alleine gelassen. „Wenn es gewünscht wird, stehen wir als Ratgeber dem neuen Vorstand zur Seite“, so die Vorsitzende. Falls sich bis zur Jahreshauptversammlung keine Kandidaten für einen neuen Vorstand finden, könnte das 130. Jahr des Bestehens des Vereins für Heimatkunde auch das schwärzeste in der Vereinsgeschichte werden. Dann könnte dem Traditionsverein die Auflösung drohen.

Das steht in der Jahresgabe Ausgabe 68

Eine Stelle in der Stadt Schwelm, die heute kaum noch wiederzuerkennen ist: der Beginn der „Nostalgiezone“ vor dem Ausbau der Obermauerstraße. Foto: Privat / Verein

Schienen liegen in der Fahrbahndecke der Hauptstraße, die Straßenbahn fährt sogar durch die Nostalgiezone, passiert dabei die Fußgängerzone und parkt anschließend in der Schleife am Schwelmer Brunnen. Was sich wie ein Märchen aus der Zukunft anhört, ist in Wirklichkeit eine Tatsachenschilderung aus der Vergangenheit und beschreibt ein Kapitel öffentlichen Personennahverkehrs in der Kreisstadt, das am 3. Mai 1969, genau vor 51 Jahren endete. Nachzulesen ist diese Episode in der jetzt erschienenen Jahresgabe Nummer 68 des Vereins für Heimatkunde (VfH). Die Autoren Bernhard Terjung und Guido Korff erinnern in ihrem Aufsatz an ein Kapitel „moderner elektrischer Stadtverkehr“ und die Straßenbahnlinie 18, die neben der Linie 8 ebenfalls in Schwelm für die Mobilität der Bürger sorgte, sie vom Schwelmer Brunnen bis zur Wendeschleife Zoo-Sonnborn in Wuppertal brachte.

Doch die Straßenbahnlinie 18 ist nur ein Kapitel Stadtgeschichte, das sich in der aktuellen Jahresgabe wiederfindet. Heike Rudolph und Jürgen Kuss haben sich den Wirtschaftsstandort Schwelm vorgenommen. Unter dem Titel „Jahrmarkt, Viehmarkt, Wochenmarkt: Vom Handel und Wandel auf Schwelmer Plätzen“ schlägt das Autorenduo eine geschichtliche Brücke bis zur Heimatfestkirmes.

Hans-Peter Dürholt hingegen hat die über 300 Jahre alte Geschichte des Hauses Hauptstraße 79 und der darin einst lebenden Menschen nachvollzogen. Das Haus ist seit 1979 in seinem Besitz. Marc Albano-Müller hat ein geschichtliches Kapitel außerhalb der Stadtgrenzen aufgeschlagen und berichtet über neue Forschungen zum Jüdischen Friedhof Schwelm“ an der Delle.

Drei weitere Autoren

Weitere Aufsätze finden sich von Gerd Helbeck, einst Leiter des Museums der Stadt Schwelm („Anna von Kleve kauft 1534 das bergische Amt Beyenburg“, Klaus Peter Schmitz (†) („Von der Monarchie zum Arbeiter- und Soldatenrat“, Dr. Udo Beckmann „Ein Busch Grund in der Mehrenberger Mark von Acht Sechßig an die Judenschaft zu Schwelm zu deren Kirchhofe“ und Lutz Koch „Die Schwarze Heidelibelle – Libelle des Jahres 2019“. Lesestoff für jeden Geschmack.