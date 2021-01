Neuer Kita "Freundschaftsinsel" weiterhin im Zeitplan

Schwelm Gute Nachricht für die Eltern von kleinen Kindern. Bereits im Sommer soll es weitere Betreuungsplätze in einer neuen Einrichtung geben.

Bernd Richter

Schwelm. Im Zeitplan liegen die Bauarbeiten für die neue Kindertagesstätte des DRK an der Jesinghauser Straße. Die Bodenplatte ist fertig, in dieser Woche soll der Aufzugsturm gebaut werden. Am 5. und 6. Februar soll gerichtet werden. Der Baukörper wird in Holzfertigbauteilen erstellt und ist eine gespiegelte Version des vorgelagerten Kindergartens. Bauherrin ist erneut die Städtischen Sparkasse zu Schwelm. Im Kindergartenjahr 2021/2022 soll die "Freundschaftsinsel", so der Name des neuen Kindergartens, in Betrieb gehen. "Plan ist immer noch, das wir am 31. Juli fertig sind", sagt Architekt Lars Wehnau.

Die Kita ist noch gar nicht fertig, da plant die Stadt Schwelm bereits einen weiteren Kita-Neubau. Als möglicher Standort ist der Bolzplatz an der Grundschule Nordstadt im Gespräch (wie berichtet). "Aufgrund der vorliegenden Anmeldezahlen für das Kita-Jahr 2021/2022 sowie der Erfahrungen der letzten Jahre ist davon auszugehen, dass eine weitere 4-gruppige Kita benötigt wird", schreibt die Verwaltung in einer Vorlage für den Rat. Die konkrete Kita-Bedarfsplanung für das Kita-Jahr 2021/2022 wird am 17. Februar 2021 im Jugendhilfeausschuss vorgestellt und beschlossen, so der Zeitplan der Verwaltung. Im Rathaus erwägt man im Zusammenhang mit dem weiteren Kindergartenneubau auch die Kombination mit dem Bau von OGS-Räumen an der GS Nordstadt auf besagtem Bolzplatz an der Metzer Straße. Die Fläche wäre ausreichend. Zu prüfen sei auch, ob das Projekt in Eigen- oder

Fremdrealisierung durchgeführt werden soll.

Der Ortsverband betreibt bisher in Schwelm bereits drei Kitas („Kleiner Häwelmann“, „Die Wilde 13“ und „Tigerente“) und die Großtagespflege „Sonnenkäfer“ im ehemaligen Gemeindehaus Bergstraße 7. Die Kita „Die kleinen Passanten am alten Bahnhof" im Martha-Kronenberg-Weg (Rheinische Straße) ist gerade fertigestellt worden und auch in der Trägerschaft des DRK.