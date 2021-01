Helios-Klinikum Neujahrsbaby in Schwelm kommt per Kaiserschnitt

Die Pandemie beeinflusst auch die Geburtenrate. Im Helios-Klinikum kamen 2020 weniger Kinder auf die Welt, als noch ein Jahr zuvor.

Am Neujahrstag um 10.34 Uhr erblickte die kleine Zahraa das Licht der Welt. Damit war sie

das erste Baby im neuen Jahr 2021 im Helios-Klinikum Schwelm. Mit 3330 Gramm und 50

Zentimetern erfreut sich das Mädchen bester Gesundheit.

Ein Blick in die Statistik

2020 hat das Team aus Hebammen, Pflegekräften und Ärzten 784 Kindern im Helios-Klinikum Schwelm bei der Geburt geholfen. 2019 waren es 809 Babys. Bis zum

Spätsommer war die Tendenz steigend, flachte dann während der zweiten Pandemiephase

ein wenig ab.

Die Geburt des Kindes ist immer etwas ganz Besonderes und wenn es dann noch am

Neujahrstag das Licht der Welt erblickt erst Recht. Aber für die Eltern Reem Ghassan und Ali

Tawbe ist ihre erste Tochter noch so viel mehr. Seit zehn Jahren hat das Paar versucht, sich

den sehnlichen Kinderwunsch zu erfüllen. Auf diesem langen Weg mussten sie viele

Schicksalsschläge hinnehmen. „Wir haben wirklich viele Möglichkeiten ausgeschöpft. Es

waren keine leichten Jahre“, erzählt Ali Tawbe. Im Dezember 2019 beschloss das Paar, dass

weitere Versuche warten sollten. Als sie im April von der Schwangerschaft erfuhren waren sie

positiv überrascht, aber auch zurückhaltend mit ihrer Freude. „Wir wussten ja bereits, wie

schnell das Unglück einen einholen kann“, erinnern sich die Eltern. Wochen um Wochen

verstrichen glücklicherweise, aber Ängste und Sorgen blieben bis zum Schluss. Während der

Schwangerschaft hat sich die werdende Mutter regelmäßig in der Klinik für Geburtshilfe

untersuchen lassen. „Wir waren hier mit der Betreuung immer sehr zufrieden und sind sehr

dankbar“, berichtet der 37-jährige Vater. „Natürlich bereitete uns auch die Corona-Situation

viele Gedanken. Wir haben uns während der gesamten Schwangerschaft isoliert und keine

Besuche empfangen.“

In der Silvesternacht hat das Paar pünktlich um 0 Uhr angestoßen, um zuversichtlich in die

Zukunft zu blicken. Zahraa sollte eigentlich größer sein, so dass eine Kaiserschnitt-Geburt

ursprünglich für den 4. Januar 2021 geplant war. Die Kleine hatte jedoch andere Pläne mit

ihren Eltern. „Um 0.30 Uhr setzten plötzlich die Wehen ein“, erzählt die 36-jährige Reem

Ghassan und so sollte der erste Gang im neuen Jahr die werdenden Eltern direkt in das

Helios-Klinikum Schwelm führen.

Am Vormittag des 1. Januar 2021 war es um 10.34 Uhr endlich soweit. Zahraa wurde per

Kaiserschnitt auf die Welt geholt und erhob erstmals zaghaft ihr Stimmchen. Für die Eltern

habe sich damit mehr als nur ein Traum erfüllt. „Ich wünsche, dass das neue Jahr allen

Menschen so viel Glück bringt wie uns“, freut sich der stolze Vater riesig. Die verliebten

Blicke der Eltern gehen immer wieder zu ihrer Tochter. „Ist sie nicht wunderschön? …“ Und

diese Frage der glücklichen Mutter Reem Ghassan beantworten wir gerne mit „Jaaaaa!“ und

wünschen der jungen Familie einen wunderbaren Start in das Familienleben.

Chefarzt Dr. med. Andreas Leven ist stolz auf sein Team und die Arbeit, die sie rund um die

Uhr leisten – vor allem in dem herausfordernden Jahr 2020. „In Zeiten der Corona-Pandemie ist eine Geburt im Krankenhaus für die Gebärenden als auch für das gesamte

Kreißsaal-Team eine besondere Situation. Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen sind für

alle Beteiligten im besonderen Maße einzuhalten. Dass sich die werdenden Eltern für eine

Geburt in unserem Hause entscheiden, ist Lohn und Beweis für unser Konzept und unsere

gute Zusammenarbeit im geburtshilflichen Team.“