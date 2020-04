Neun neue Fahrzeuge für Notärzte im EN-Kreis

Ennepetal/Ennepe-Ruhr. Ein dickes Plus an Sicherheit vor allem in Coronazeiten: Für die Notärzte im Ennepe-Ruhr-Kreis gibt es nun neun nagelneue Notarzt-Fahrzeuge.

Auf den Straßen des Kreises sind ab jetzt neun brandneue Notarzteinsatzfahrzeuge (NEF) im Einsatz. Nach eineinhalb Jahren Planung und Bauzeit konnte Landrat Olaf Schade die Fahrzeuge an die Standorte im Kreis übergeben. Freuen dürfen sich die Rettungswachen in Wetter (Ruhr) und Herdecke sowie die Feuerwehren der Städte Hattingen, Schwelm und Witten. Bei einem gemeinsamen Termin in der Feuerwache Ennepetal – noch vor Inkrafttreten der Corona-Schutzverordnung – nahmen Vertreter der Standorte die Autos in Empfang.

Technisch sind die Fahrzeuge auf dem neusten Stand. Sie ersetzen verschiedene bisher genutzte Modelle, die teilweise erhebliche Kilometerstände auf dem Tacho hatten. Technische Probleme und gestiegene Unterhaltungskosten waren die Folge. „Durch die Sammelbestellung konnten zum einen gute Preise erreicht werden und zum anderen der Verwaltungsaufwand bei einer Beschaffung im Gegensatz zu neun Einzelbeschaffungen erheblich gesenkt werden“, erklärt Thomas Neumann, Sachgebietsleiter Rettungsdienst beim Kreis.

Die kompakten und wendigen NEF vom Typ Mercedes-Benz Vito verfügen über einen permanenten Allradantrieb und ein Automatik-Getriebe, um auch bei schlechten Straßenverhältnissen schnell beim Patienten sein zu können. Bei der Ausrüstung der Fahrzeuge sei auf eine ergonomische Verstauung der Ausrüstung geachtet worden, heißt es von Seiten der Kreisverwaltung. Mit ihrem für den Rettungsdienst im Ennepe-Ruhr-Kreis typischen Fahrzeugdesign, einer auffälligen Blaulichtanlage mit Front- und Kotflügelblitzern in LED-Technik, einer Pressluft-Signalanlage, sowie einer Heck-Warnbeklebung seien sie bestens dafür ausgestattet, im Straßenverkehr gut wahrgenommen zu werden.

Einige Fahrzeuge dienen als Reserve

Bei der Planung wurde die Kreisverwaltung durch Fachleute der beteiligten Rettungsdienst-Standorte unterstützt. Die Mitarbeiter und zukünftigen Fahrzeug-Crews sollten die Möglichkeit bekommen, die Ausstattung der Autos mit zu beeinflussen. Im Vergleich zu den bisherigen Fahrzeugen würden die neuen jetzt mehr Komfort, eine verbesserte Arbeitssicherheit und umfangreichere medizinische Ausstattung bieten, heißt es aus dem Kreishaus. „Notärzte rücken im gesamten Ennepe-Ruhr-Kreis pro Jahr über 10.000 Mal aus. Daher ist es unbedingt notwendig, dass die Fahrzeuge auf dem neusten Stand der Technik sind“, so Landrat Olaf Schade.

Neben dem Einsatz auf den Straßen sind einige der Fahrzeuge als Reserve vorgesehen. Bei Ausfällen findet die Besatzung so immer identische Arbeitsbedingungen vor und muss sich nicht erst in einem fremden Fahrzeug zurechtfinden. Zusätzlich können die Fahrzeuge während der geplanten fünfjährigen Nutzung, je nach Kilometerstand und Abnutzung, gleichmäßig zwischen den Standorten durchgetauscht werden, um die Auslastung möglichst gleichmäßig zu halten.